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國民黨台中豐后區市議員初選民調在即 2參選人拜票

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委廖偉翔（右三）跨區相助，與台中市議員參選人 涂力旋（豐后區）右二及陳清崧（潭雅神區）合體掃市場拜票。圖／里長涂力旋提供
立委廖偉翔（右三）跨區相助，與台中市議員參選人 涂力旋（豐后區）右二及陳清崧（潭雅神區）合體掃市場拜票。圖／里長涂力旋提供

國民黨台中市議員豐原后里區提名初選電話民調將展開，在豐原區深耕服務超過25年、曾任四屆里長的市議員參選人連佳振，今天舉辦「地方大團結：力挺在地心聲」分享會，集結選區內多位里長、社區幹部及在地鄉親共同站台相挺；另一名參選人里長涂力旋日前由立委廖偉翔跨區相助，與潭雅神區參選人陳清崧合體掃市場拜票。

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今天到場力挺的皆為選區內長期並肩努力的里長與地方幹部。里長聯誼會榮譽會長鄭文鑫表示，連佳振不是會作秀的人，而是使命必達的實幹型里長。榮獲全國特優里長的林金玉表示，25年的服務經驗，不用明星，廣大市民做見證，用實力說話！連佳振認真真誠的付出有目共睹。

連佳振表示，他沒有權貴的出身，也沒有高層的靠山，唯一的底氣就是這25年來一步一腳印的服務。

該選區電話民調將在4月19日下午3時到晚上10時，4月20至21日晚上6時至10時共三天電話民調，另一名參選人是里長涂力旋。

本月14日傍晚，立委廖偉翔跨區相助，與台中市議員參選人 涂力旋（豐后區）及 陳清崧（潭雅神區）合體掃市場拜票。

廖偉翔表示，涂力旋與陳清崧都是他多年的好友，同為年輕世代，更要彼此相挺。他說為了替涂力旋4月19日至21日的電話民調加油打氣，讓他印象深刻的是，涂力旋關心的不是選舉本身，而是如何在政策上與中央攜手推動、真正解決問題。

國民黨台中市議員豐原后里區提名初選電話民調即將展開前夕，在豐原區深耕服務超過25年、曾任四屆里長的市議員參選人連佳振，今天舉辦「地方大團結：力挺在地心聲」分享會。圖／里長連佳振提供
國民黨台中市議員豐原后里區提名初選電話民調即將展開前夕，在豐原區深耕服務超過25年、曾任四屆里長的市議員參選人連佳振，今天舉辦「地方大團結：力挺在地心聲」分享會。圖／里長連佳振提供

國民黨 民調 台中市 廖偉翔

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