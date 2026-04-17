白營竹北市長人選角力升溫！林碩彥喊話邱臣遠來場「君子之爭」

新竹縣竹北市是全台第一大市，民進黨現任市長鄭朝方動向受矚目，各方人馬積極備戰，民眾黨新竹黨部主委、竹市副市長邱臣遠昨預告要推最強竹北市長人選，並鬆口「持續努力讓自己成為最好的選擇」。對此，同樣欲參選市長的民眾黨新竹縣議員林碩彥今天向邱臣遠喊話，若邱主委有意參與特定公職競爭，依循民主政黨常規，應該先行辭去黨部主委一職，與黨內所有志在參選的同志進行一場公平、公正的「君子之爭」。

近期傳出竹北市長鄭朝方可能連任，但地方頻頻勸進他代表民進黨選新竹縣長。林碩彥表示，他在竹北服務近8年，最了解在地市民的需求與期待。對於竹北的熱愛與責任感始終如一，不管鄭朝方是否要連任，民眾黨都會推派竹北市長。「身為黨的戰士，我沒有選擇戰場的權利，只有全力以赴的義務。」林碩彥重申，無論黨中央安排其留守議會繼續發揮監督戰力，或是指派其挑戰竹北市長職務，他都已經做好準備，隨時為民眾黨爭取最大勝算。

邱臣遠昨天談到民眾黨竹北隊，首度鬆口「持續努力讓自己成為最好的選擇」。林碩彥回應，民眾黨的核心價值是制度與公開透明，若主委有意參與特定公職競爭，依循民主政黨常規，應該先行辭去黨部主委一職，與黨內所有志在參選的同志進行一場公平、公正的「君子之爭」。

他直言，此舉是為了避免在黨內布局過程中產生「資源不對等」或「球員兼裁判」的疑慮。唯有在公平的起跑點上競爭，才能選出真正能代表民意的候選人，這才是對竹北市民最負責任的做法。

對於近期竹北街頭邱臣遠與其他黨內提名參選人合掛看板，林碩彥表回應在民主政治中，候選人想要與誰連結、或是選擇與哪位黨內同志合掛看板以達成宣傳效果，皆屬於候選人的選戰自由，他高度尊重與祝福。「看板形式只是表象，市民最終看重的仍是長期的在地經營與專業的問政表現。」