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蕭敬嚴遭停權卻贏民調 何元楷20藍委相挺哽咽：初選就是我勝出

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。記者劉懿萱／攝影
國民黨立委徐巧芯。記者劉懿萱／攝影

新北市議員第11選區（汐萬金）選舉，國民黨初選民調由前發言人蕭敬嚴勝出，但蕭敬嚴被國民黨考紀會處分停權一年，對手、國民黨立委羅智強辦公室主任何元楷也宣布初選通過。何元楷今在立法院舉辦謝票記者會，逾20位藍委出席站台，他哽咽說真的很感動，並強調初選在制度上、法理上「就是我勝出。」

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何元楷哽咽說，他真的很感動各委員對他的支持，強調初選在制度上、法理上「就是我勝出。」也全力以赴爭這場初選，很感謝很多立委陪到汐止他掃街，接下來有一個行動、兩個目標，行動是要每天拜票和謝票，目標是全力以赴輔選李四川當選新北市長，並用感恩的心來為國民黨贏下這一席議員。

羅智強表示，今天要站出來是因為何元楷就是正藍軍，從來不當牆頭草，不會因為綠媒通告費很香，就跑去賺。徐巧芯不是為了何元楷或自己講話，而是為了國民黨的是非和公道講話，如果我們不能為正藍軍的年輕人去做出最重要的選擇，不就是告訴國民黨年輕人，今天藍綠在戰的時候，可以拿小刀背刺自己黨嗎？支持正藍軍，國民黨在汐萬金絕對不能掉。

國民黨立委徐巧芯說，蕭敬嚴如果沒有在20天內向考紀會申訴成功的話，是無法提名的，且何元楷也宣布勝選，雖然新北市黨部可以再討論，但蕭敬嚴沒有黨權是事實。此外，今天黨團大會上，看到一份蕭敬嚴攻擊黨內同志的事證，厚厚一疊惡意攻擊立委不只一位，有超過30位左右，比如蕭敬嚴曾說「國民黨淪落到要找館長真的很悲哀」、「朱立倫不同意罷免票催不出來。」

徐巧芯表示，初選過程中蕭敬嚴一度放低姿態，在節目上說「巧芯一定可以理解我」，在初選過後會來跟她談一談，還要跟她道歉，甚至也承認過去對她的說法是抹黑，沒想到在他自以為拿到議員提名資格後，又改口。

媒體追問，蕭敬嚴昨公布民調指若覺得不公平，應在民調第一天就要喊卡。徐巧芯說，一直都認為蕭沒有資格，但在等考紀會決議，反問「為什麼新北市考紀會時間拖了這麼久呢？」檢舉案很早就提出來，當初中常委就有希望本案可以盡速處置，但整個國民黨做法就是一拖再拖，才導致民調當天才做出這樣的決議，既然考紀會最後決議停權一年，且4月13日生效，在申訴翻盤前，蕭敬嚴都沒有黨權。

國民黨立委徐巧芯秀出黨團大會上拿到「蕭敬嚴攻擊黨內同志的事證」。記者劉懿萱／攝影
國民黨立委徐巧芯秀出黨團大會上拿到「蕭敬嚴攻擊黨內同志的事證」。記者劉懿萱／攝影

國民黨新北市議員參選人何元楷今在逾20名立委陪同下，在立法院舉辦謝票記者會。記者劉懿萱／攝影
國民黨新北市議員參選人何元楷今在逾20名立委陪同下，在立法院舉辦謝票記者會。記者劉懿萱／攝影

立法院 新北 國民黨

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