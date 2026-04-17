競逐大位求保佑、失意沉潛再出發... 大甲媽遶境宛如大選熱身賽

大甲媽祖遶境進香今天將正式起駕，預計隔日與北返中的白沙屯媽祖在台中相遇，睽違19年後再度上演「雙媽會」盛況。台灣選舉史上，小至里長、大至總統選舉，眾多政治人物都「蹭」過媽祖，基本的參拜、進香、遶境外，「媽祖託夢」、「媽祖指示」、「媽祖化身」等奇異說辭更層出不窮，競逐大位求保佑、失意沉潛再出發，都要找媽祖，大甲媽遶境宛如大選熱身賽。

今年白沙屯媽祖起駕依舊有濃濃政治味，賴清德總統今年先到山邊媽祖宮參拜，也到拱天宮進行淨轎儀式，請媽祖出神龕，隨行人員一字排開，都是今年底要參選的綠營縣市長參選人，包括新北市長參選人蘇巧慧、苗栗縣長參選人陳品安，台中市長參選人何欣純、南投縣長參選人溫世政、彰化縣長參選人陳素月等，大家都想跟著總統腳步，一同被媽祖加持。

今天要正式起駕的大甲媽祖遶境也不遑多讓，鎮瀾宮藍綠白政治人物都到場，民眾黨前現任主席柯文哲、黃國昌，國民黨主席鄭麗文、國民黨潛在總統候選人盧秀燕、立法院長韓國瑜，藍綠台中百里侯參選人江啟臣和立委何欣純也到場。

政治人物要蹭媽祖，參拜、進香、遶境只是基本款。近年最著名的案例，便屬郭台銘稱「媽祖託夢」說，他在2019年爭取國民黨總統參選人初選時曾說，「媽祖託夢叫我一定要出來」，為台灣人民做更多事。然而一席發言，卻引發網路輿論狂酸，許多網友甚至照樣照句惡搞，「媽祖說我快交到女友」、「媽祖有期中考答案嗎？」

國民黨前主席朱立倫也曾參加媽祖遶境，他分享參加大甲媽祖遶境後的感想說，在媽祖面前眾生平等，在媽祖面前不分貧富貴賤，媽祖會託夢給你，只會叫你多做好事、多做善事、多幫助別人，你一定會平安、你一定會健康，「媽祖不會託夢給我叫我選總統」。

不過，其實不只郭台銘，回顧台灣民選總統以來，歷任總統皆曾搬出媽祖吸票。1996年3月13日，距離史上第一次總統民選投票日只剩十天，時任總統李登輝到北港朝天宮參加媽祖石像揭幕典禮，他便當眾表示，選總統就要投給「起碼有1％媽祖愛心的人」，並說總統選舉所選出來的人，應該和媽祖一樣，有疼老百姓的心，以此呼籲民眾支持他。

1999年3月初，前總統陳水扁正與民進黨前主席許信良競逐民進黨內總統提名，陳水扁當時也表示，一名國家領導人，或有使命感的政治人物就要像媽祖，身旁要有順風耳、千里眼，一方面傾聽人民真正聲音，而且要看得深、看得遠、格局大。

前總統馬英九參選2008年總統時，在距離投票日不遠的1月27日，馬英九並在造勢大會中有感而發地說，媽祖婆出生在中國大陸的福建省湄洲，「是外省人」，但是媽祖並不分外省、本省、外國或本國人，也不分黨派，聞聲救苦照顧全人民，馬英九更以此表示，如果當選總統，他會跟媽祖婆一樣，一定會照顧所有人民，不管黨派。

蔡英文總統首度參選總統時，2011年12月展開「台十七線行腳」，首站就從鹿港天后宮出發，她出發前也說，台灣人要的其實不多，只要平安、溫飽這樣簡單的幸福，而這麼簡單的幸福，需要一個不簡單的政府來照顧。她並承諾，未來執政後，一定會秉持「媽祖聞聲救苦」的精神，讓弱勢者和所需要的人得到公平照顧，跟全民一起打拚，讓下一個世代看見未來和希望。