賴瑞隆戰力偏弱？ 吳子嘉：民進黨中央恐全面接管防翻盤

2026高雄市長選戰升溫，媒體人吳子嘉爆料，國民黨柯志恩、民進黨賴瑞隆的對決已打成平手局面， 選情陷入膠著，隨時可能翻盤，讓民進黨中央認定賴瑞隆戰力偏弱，為避免高雄失守將全面接管選戰，屆時選舉布局和操作恐會出現翻天覆地的變化；賴瑞隆近期也密集規畫後援會、音樂會拉抬聲勢，凝聚支持者向心力。

吳子嘉分析，本屆民進黨市長初選競爭者之中，本就缺乏具壓倒性優勢的強勢人選，賴瑞隆的出線，更被視為最弱候選人，在此情況下，目前與柯志恩競爭態勢已呈現五五波的PK盤，隨時可能翻盤。

他進一步指，新潮流系許立明、尹立等核心幕僚進入競選團隊主導選戰運作，若2位大將無法穩住基本盤與擴大支持面，民進黨中央勢必介入接管，以避免高雄出現變數。

吳子嘉提醒柯志恩不要因此就誤判掌握勝機，他說，一旦高雄選情緊繃，總統賴清德恐直接介入，派人南下支援，甚至收回賴瑞隆主導權，並加大資源與經費投入，將選戰拉高為「必勝局」，屆時人事、資源與策略布局都將全面重整，民進黨一貫對選戰高度重視，不容有失。

賴瑞隆近期也積極展開基層動員、拉抬聲量，包括規畫成立地方後援會，並透過活動密集曝光，據了解，賴陣營本周六舉辦林園後援會成立大會，號召地方支持者集結，擴大觸及不同族群；隔天周日下午將在橋頭青埔捷運站舉辦余登發、余陳月瑛紀念音樂會，拉攏地方派系，試圖為選情加溫。

地方人士觀察，從後援會到音樂會，賴陣營操作已從傳統組織動員，延伸至情感連結與公共議題包裝，在選情壓力下，正在加快動員、增加曝光，不過，在藍綠差距逐步縮小、選情趨於緊繃，民進黨中央是否進一步接手操盤，將成為牽動高雄市長選戰走向的關鍵。