影／被問彰化縣長選舉是否藍白合 柯文哲笑而不答

民眾黨前主席柯文哲今天早上到豐原區，陪民眾黨團總召陳清龍之妻連小華到市場拜票，連小華將選台中市豐原與后里區市議員，柯文哲陪同拜票時受到歡迎；媒體問，年底彰化縣長選舉是否會藍白合，柯文哲笑而不答。

柯文哲與妻陳佩琪今天早上8點抵達台中市豐原區第一市場，連小華與多位志工和小草已在場等候，眾人高喊口號後開始市場掃街拜票，拜票過程，媒體問柯文哲，彰化縣長選舉是否會藍白合，柯文哲笑而不答，一旁工作人員說，「我們要掃街拜票了哦」。

柯文哲陪連小華拜票過程，許多買菜民眾和攤販和他握手說，第一次看到柯文哲本人，很親切。