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高薪搶才拚選戰 嘉市議員參選人凌子楚徵助理打數位選戰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
年底嘉義市議員選戰升溫，東區戰況受關注。民進黨提名前議員凌子楚捲土重來，投入選戰拚東山再起，以「高薪徵才」策略，開出月薪4萬元以上招募選戰助理，顛覆傳統選舉，引發政壇熱議。圖／取自凌子楚臉書
年底嘉義市議員選戰升溫，東區戰況受關注。民進黨提名前議員凌子楚捲土重來，投入選戰拚東山再起，以「高薪徵才」策略，開出月薪4萬元以上招募選戰助理，顛覆傳統選舉，引發政壇熱議。圖／取自凌子楚臉書

年底嘉義市議員選戰升溫，東區戰況受關注。民進黨提名前議員凌子楚捲土重來，投入選戰拚東山再起，以「高薪徵才」策略，開出月薪4萬元以上招募選戰助理，顛覆傳統選舉，引發政壇熱議。

2026九合一選舉

與過去當選後徵求助理不同，凌子楚提前布局，鎖定具備「短影音製作能力」年輕人才。他坦言，選戰進入自媒體時代，影像與社群傳播成為關鍵戰力。雖然自己具撰稿與基礎影音能力，但短影音剪輯與操作不足，委外製作一支影片動輒3千元，長期下來開銷可觀。

因此，他決定聘才取代外包，打造專屬內容團隊。凌子楚強調，這筆薪資高於公職助理平均3萬元水準，提供勞健保保障，對外縣市應徵者提供住宿，展現搶才誠意。他直言，與其把錢花在外包，不如投資在人才身上，強化選戰能力。不過徵才過程出現落差，有應徵者誤以為是行政助理，實際上工作內容偏向影像製作，專業門檻不低。凌子楚表示，有零星應徵者，但仍期待找到符合需求「戰力型助理」。

凌子楚本屆選舉失利，轉任東石鄉港口宮總幹事，去年卸任擔任林聰明沙鍋魚頭餐飲品牌顧問，再戰議員自信滿滿，強調將按部就班推動政策、爭取選民支持。選戰策略翻新，現年61歲凌子楚分享，透過高蛋白飲食搭配每日游泳2千公尺與慢跑訓練，短短1個半月成功減重14公斤，體重從92公斤降至78公斤，展現「凍齡再起」的強烈企圖心。選戰逐步白熱化之際，凌子楚以高薪搶才、強攻自媒體創新打法，能否成功翻轉選情，讓外界拭目以待。

民進黨

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