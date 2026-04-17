低調慶生拚選戰 王美惠61歲生日許願「美好嘉義惠創新局」

年底嘉義市長選戰加溫，藍白整合張啓楷出戰，對決民進黨提名立委王美惠，無黨籍黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統表態參選，形成三方角逐態勢；王美惠15日61歲生日低調慶生，昨晚透過臉書發文，感謝支持者祝福。照片中，她捧蛋糕，上頭寫著「美好嘉義惠創新局」，象徵競選主軸、願景。

王美惠生日行程滿檔、在立法院開會，走訪基層，未公開慶生，僅在昨晚透過社群平台發文貼照片表示，一整天奔波後，直到深夜才有時間向外界表達感謝，「每份祝福都收進心裡」，並許下簡單深刻生日願望：「期盼嘉義平安順遂、持續進步，希望嘉人健康平安。」語氣溫暖真誠，展現親民形象。

她分享與台南市民進黨市長參選人陳亭妃互動握手合影，2 人相互祝福、展現團結氣勢；同時也貼出與民生國中學生合照。王美惠基層實力深厚，過去擔任市議員江熙哲服務處主任，2005年首度參選議員告捷，連任4屆票數屢創新高。2019年民進黨立委初選擊敗李俊俋出線，隨後2度當選立委，皆拿下過半選票，展現穩固支持基礎。

去年10月獲民進黨提名角逐市長，王美惠以「機車立委」形象深入基層，騎著機車穿梭大街小巷，與選民近距離互動。面對對手張啓楷隔空抨擊，她維持一貫低調態度，避免口水戰，專注政策與地方建設。她在國會推動法案，積極爭取嘉義建設資源，強調「中央地方並進」發展策略。

民進黨提名嘉義市長參選人立委王美惠15日生日，低調慶生貼出與民生國中學生合照。圖／取自王美惠臉書