聽新聞
0:00 / 0:00

竹北現任市長鄭朝方動向受囑 邱臣遠：「民眾竹北隊」已成形

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹報導

新竹縣竹北市是全台第一大市，民進黨現任市長鄭朝方動向受矚目，各方人馬積極備戰，民眾黨新竹黨部主委、竹市副市長邱臣遠昨預告要推最強竹北市長人選，並鬆口「持續努力讓自己成為最好的選擇」。竹縣藍營昨表示尊重，綠營已於四月中啟動鄉鎮長提名作業。

2026九合一選舉

邱臣遠說，竹北是全國指標性選區，二○二四大選中民眾黨在竹北展現高支持度，也反映年輕世代與中產階級對城市治理的期待。民眾黨新一波提名完成，竹北市民代表參選人李心然、劉文軒、林瑞德加入戰隊，搭配先前提名的議員參選人游雅婷及現任議員林碩彥，「民眾竹北隊」已經成形。

外界也關注民眾黨竹北市長布局，不僅林碩彥表態爭取提名，先前在竹北高掛個人看板的邱臣遠昨也首度鬆口，不論對手如何布局，黨一定會推出最強人選，「我也會持續努力，讓自己成為最好的選擇。」未來的竹北不只要有科技實力，更要兼具生活品質與公共建設，成為真正宜居城市。

面對民眾黨展現「插旗」竹北的強大企圖心，國民黨新竹縣黨部昨說，尊重各黨派所有候選人的參選決定；身兼民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方說，十三鄉鎮市長與議員、代表、里長提名作業已於四月中正式啟動，民進黨將綜合整體布局，推出優質人選，開創嶄新局面。

地方人士觀察，鄭朝方動向目前是下屆竹北市長選舉的觀戰指標，鄭尚未決定續戰竹北市長，或轉戰新竹縣長，地方藍營與泛藍有志之士也多在觀望，牽一髮而動全身；若鄭朝方要爭取連任，面對綠營執政優勢，屆時可能會循藍白合模式，推出最適合的人選。

民進黨 竹北 民眾黨 邱臣遠 鄭朝方

延伸閱讀

選竹北市長？邱臣遠鬆口：民眾竹北隊成軍 「讓自己成為最好選擇」

綠提名黃世杰戰桃園 莊競程選竹市市長

李貞秀丟立委火力全開 痛批高虹安民眾黨罪人、男友月領50萬A助理費「不要臉」

錢康明入籍竹市表態拚年底選戰 留伏筆不排除挑戰市長

相關新聞

藍營汐金萬初選 蕭敬嚴民調勝出 何元楷也稱出線

國民黨新北議員第十一選區（汐金萬）昨初選結果出爐，蕭敬嚴勝出，蕭被黨停權一年，須申訴成功才能被提名出戰，民調居次的何元楷自稱初選勝出，還安排謝票。初選紛擾延燒，蕭、何背後各有黨內要角力挺，初選後，整合挑戰才要開始。

「魏兩億」是誰？柯、黃合體彰化輔選 柯文哲大啖美食沒回答

民眾黨彰化縣黨部持續布局年底地方選舉，縣議員提名已完成彰化、和美、員林、二林及山地原住民等選區，鄉鎮市民代表預計提名10餘人，整體報名狀況踴躍。民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲今晚起合體輔選，規畫連續3天在彰化替參選人拉抬聲勢，今晚在彰化精誠夜市掀起熱潮。

竹北現任市長鄭朝方動向受囑 邱臣遠：「民眾竹北隊」已成形

新竹縣竹北市是全台第一大市，民進黨現任市長鄭朝方動向受矚目，各方人馬積極備戰，民眾黨新竹黨部主委、竹市副市長邱臣遠昨預告要推最強竹北市長人選，並鬆口「持續努力讓自己成為最好的選擇」。竹縣藍營昨表示尊重，綠營已於四月中啟動鄉鎮長提名作業。

拚扎根彰化基層！民眾黨「兩顆太陽」積極助選

民眾黨彰化縣黨部完成彰化、和美、員林、二林及山地原住民選區議員提名，並規畫提名十餘席鄉鎮市民代表，因民眾黨二○二四政黨票數占兩成三，白營扎根基層意圖明顯。前黨主席柯文哲、現任主席黃國昌昨起連續三天在彰化輔選，不過，近期政治紛擾，有黨員認為「兩顆太陽」加持，不知加分還是減分。

賴總統訪林口長庚同框黃世杰 藍議員批公務行程包裝輔選

賴清德總統昨到林口長庚參訪附設幼兒園，甫獲民進黨提名競選年底桃園市長的法務部前政務次長黃世杰也出席，賴致詞還點名黃要常來長庚，對經營桃園有幫助。地方藍營質疑是以公務包裝輔選行程，黃世杰團隊回應，是受立委張雅琳邀請而出席活動，關心婦幼議題。

觀察站／藍綠久違同台鎮瀾宮 決戰中台灣提前上演？

上一次國民黨與民進黨政治人物共同出現在大甲鎮瀾宮，已經是二○二一年，時任總統蔡英文和鎮瀾宮董事長顏清標同框，大陣仗綠營政治人物陪同。往後數年成為絕響，就連二○二四年總統大選，綠營都無人出席。民進黨政要今年再度現身，市長參選人何欣純更將與江啟臣同框，決戰中台灣提前上演的意味濃厚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。