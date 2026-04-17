拚扎根彰化基層！民眾黨「兩顆太陽」積極助選

民眾黨彰化縣黨部完成彰化、和美、員林、二林及山地原住民選區議員提名，並規畫提名十餘席鄉鎮市民代表，因民眾黨二○二四政黨票數占兩成三，白營扎根基層意圖明顯。前黨主席柯文哲、現任主席黃國昌昨起連續三天在彰化輔選，不過，近期政治紛擾，有黨員認為「兩顆太陽」加持，不知加分還是減分。

民眾黨在彰化縣支持度攀升，二○二四年立委選舉彰化縣政黨票，國民黨獲廿五萬五千餘票（百分之卅五）、民進黨廿五萬一千餘票（百分之卅四），民眾黨十七萬餘票（百分之廿三）。民眾黨比二○二○年多出八萬多票，支持度明顯成長。

柯文哲、黃國昌昨晚在彰化市精誠夜市，由議員吳韋達帶隊，大啖夜市牛排、美食，吸引不少人圍觀，也有支持者到場。黃國昌今上午在彰化縣黨部，舉行「民眾彰化隊」記者會，力拚彰化二○二六選舉全壘打。

民眾黨二○二六在彰化提名五席縣議員，另透過參選市民代表，扎根基層連動議員選戰。彰化市廿四席市民代表中，民進黨現有五席，其餘多為泛藍勢力，目前約卅五人表態參選，其中白營提名四人；員林市十九席市民代表，民眾黨規畫推出三名人選。

黨內人士指出，彰化政治環境特殊，若無政治背景、派系或資本，幾乎難在政治圈出頭，年輕人沒有發展空間，投入民眾黨有較大機率能實際參選，讓彰化「小草」能持續增加。

不過，隨著柯文哲涉案風波持續延燒，加上黃國昌相關言論引發爭議，以及「李貞秀事件」延燒，基層也出現不同聲音。有黨內人士坦言，中央聲量雖提升關注，但未必全是正面效益，「兩顆太陽」積極輔選反而可能形成包袱，對地方選情未必有利。