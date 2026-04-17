賴總統訪林口長庚同框黃世杰 藍議員批公務行程包裝輔選

賴清德總統昨到林口長庚參訪附設幼兒園，甫獲民進黨提名競選年底桃園市長的法務部前政務次長黃世杰也出席，賴致詞還點名黃要常來長庚，對經營桃園有幫助。地方藍營質疑是以公務包裝輔選行程，黃世杰團隊回應，是受立委張雅琳邀請而出席活動，關心婦幼議題。

長庚醫療體系在長庚醫護新村打造幼兒園，讓員工能無後顧之憂就近托育子女，頗受好評。勞動部因應五月一日上路的企業托育補助新制，昨安排賴總統訪視長庚附設幼兒園營運現況與成果，勞動部長洪申翰、立委張雅琳、王義川與黃世杰等人都到場，也一起與幼兒園孩童、家長遊戲。

不過，黃世杰身無公職，出席賴總統公務行程的正當性與合理性引發藍營質疑。國民黨桃市議員凌濤說，總統慷人民之慨，用政府行政資源大幅挹注「實習生」黃世杰競選團隊，會遭桃園市民唾棄；市議員詹江村說，總統到地方視察屬公務行程，應避免帶上無公職又是特定黨派的參選人。

桃園市長張善政前天參與桃園市區里民政法令研習，隨團飛往澎湖交流，昨已回桃園，未有公開行程。市府新聞處長羅楚東說，總統府的訪視行程，市府未收到通知，對於總統願意多來關心桃園，市府樂觀其成，但希望該提供給桃園的協助都能持續提供，沒有任何前提或因人設事的狀況。

黃世杰競選團隊回應，受立委張雅琳邀請，因為關心婦幼議題，想多了解地方需求，所以應邀出席，行前都有告知張的團隊，並非突然造訪。

民進黨議員李宗豪說，黃世杰曾任桃園立委與法務部次長，關心婦幼與兒少議題無不妥，且黃沒穿競選背心也未上台致詞，把座車停在園區外才走進來，怎能說占用公務資源。