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觀察站／藍綠久違同台鎮瀾宮 決戰中台灣提前上演？

聯合報／ 本報記者陳敬丰

上一次國民黨與民進黨政治人物共同出現在大甲鎮瀾宮，已經是二○二一年，時任總統蔡英文和鎮瀾宮董事長顏清標同框，大陣仗綠營政治人物陪同。往後數年成為絕響，就連二○二四年總統大選，綠營都無人出席。民進黨政要今年再度現身，市長參選人何欣純更將與江啟臣同框，決戰中台灣提前上演的意味濃厚。

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大甲媽祖遶境過去被視為政治中立，藍綠乃至第三勢力政治人物都會出席，但二○二一年底台中第二選區立委補選，顏清標之子顏寬恒代表國民黨，對陣民進黨的林靜儀，遭到綠營大力圍剿，最終輸掉選戰，此後鎮瀾宮和民進黨形同陌路，綠營大咖多年沒有現身。

二○二一年中二立委補選造成的效應不止於此，顏家馬失前蹄促使台中紅黑派大團結，國民黨也加大力度經營，之後包含二○二二市長與議員選舉、二○二四立委選舉乃至去年大罷免，藍營在台中均大獲全勝，顏寬恒也重奪並守住中二立委，綠營則被壓縮到兩席立委。

另一方面，民進黨碩果僅存的蔡其昌與何欣純，都是在地經營已久的實力派。蔡是在地立委，二○二四年率先打破僵局，成為中二立委補選後第一個前往鎮瀾宮參拜的綠營大咖；何的本命區在屯區，確定參選台中市長後著力拓展知名度，今年前往鎮瀾宮參拜，符合何欣純淡化政治色彩的形象。

不只何欣純，民進黨秘書長徐國勇也將出席上轎典禮。綠營在海線的實力不弱，不僅有六屆立委蔡其昌，議員席次也能與藍營分庭抗禮，但與顏家決裂之後，地方組織戰難有作為；信徒遶境是跟隨大甲媽來的，沒有政治色彩，且人數逐年增加，民進黨派代表參與盛典，縱然不能瓦解藍營的派系力量，至少不要限縮何欣純在海線發展空間。

今晚的關注重點之一，就是國民黨與民進黨都確定市長提名人選後，江啟臣和何欣純的同框較勁。台中是全台的選戰風向球，歷屆大選藍綠都喊「決戰中台灣」，綠營大咖暌違多年現身鎮瀾宮，恐怕也在宣告，年底的選戰已經開始了。

徐國勇 蔡其昌 台中 何欣純 江啟臣

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