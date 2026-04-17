藍營中正萬華初選七三制 創北市先例

國民黨北市議員初選激戰，北市黨部昨舉行初選提名第二階段登記協調會，其中中正、萬華區呈現新人郭音蘭、張延廷、「周世雄變臉那個」三搶一激戰，最後採張、周兩人支持的民調七成、黨員投票三成模式，創下藍營北市議員初選先例。

根據現行國民黨黨員參加公職提名辦法規定，提名制度為七三制，也有全民調。昨天協調會上，第五選區中正、萬華區三位新人激辯，最後表決後，唯一支持全民調的郭音蘭以二比一落敗，也訂出民調時間為五月十日至十二日晚上六時三十分至十時，黨員投票五月十六日上午八時至下午四時。

張延廷說，初選是國民黨內的事，黨員自然有權利參與，也是給黨員尊重，採全民調反而是容易受到民進黨干擾，綠營就找好打的來反向操作。周世雄變臉那個說，既然是黨內初選，那要給加入的黨員基本尊重，也是民主機制，另外七成則是交給選民來決定。

郭音蘭反批，初選是類似期中考的概念，但是另外兩位參選人不敢面對這樣的結果，有自己的考量，並非為了國民黨、大局為重，感到非常遺憾。

另外昨天協調會也決定第四選區大同、中山採全民調，時間為五月七日至九日晚上六時三十分至十時，由新人李易儒、盧威二搶一。

藍營指出，國民黨北市議員初選過去都是採全民調，納入黨員投票過去被視為對資深者有利，不過二○二三年松信區立委初選「芯費大戰」採取「七三制」，徐巧芯在全民調和黨員投票都擊敗資深立委費鴻泰。