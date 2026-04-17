藍營汐金萬初選 蕭敬嚴民調勝出 何元楷也稱出線

國民黨新北議員第十一選區（汐金萬）昨初選結果出爐，蕭敬嚴勝出，蕭被黨停權一年，須申訴成功才能被提名出戰，民調居次的何元楷自稱初選勝出，還安排謝票。初選紛擾延燒，蕭、何背後各有黨內要角力挺，初選後，整合挑戰才要開始。

汐金萬選區一向是藍二綠二態勢，國民黨原有廖先翔、白珮茹，廖前年選上立委留空缺新人爭搶，民進黨提名現任張錦豪、新人蔡美華，民眾黨陳語倢也來勢洶洶，藍綠白混戰勢不可免，各界觀望戰局。

蕭敬嚴說，他一定會爭取參選資格，對申訴有信心，相信考紀會及黨中央將做明智決定。他也邀另一參選人、汐止黨部主委陶威中出任競選總幹事，並希望邀何元楷任競選幹部。兩人未回應。

外界質疑蕭敬嚴勝出是靠綠營奧援，但他說，他的領先幅度遠超過誤差範圍，「我是獲得民意認可而勝出」，有信心選贏。

何元楷昨在臉書宣布「初選通過，感謝大家」，偕立委羅智強、葉元之到市場謝票。羅智強說，做出停權處分那一刻起，蕭就失去初選資格，沒黨權是鐵錚錚事實，民調裡有無名字一點都不重要。按考紀會處分，蕭參選資格被撤除，何元楷應全力為黨拚下這席。

陶威中則說，三方初選前共識是全力支持民調勝出的人，應尊重遊戲規則，民調誰勝出是黨部公布為主，這才是君子之爭。

地方評估，黨部基於勝選考量，蕭可能申訴成功。市黨部主委黃志雄說，後續視申訴結果而定，若蕭不具黨權，不會被提名，可能採遞補或重辦初選等方式解決。

國民黨在新北汐止、永和、板橋、新莊四個議員選區辦初選，汐止打頭陣，過程廝殺激烈，羅智強子弟兵何元楷與立委廖先翔力挺的蕭敬嚴較勁，掀起茶壺內的風暴，蕭在民調作業第一天被宣布停權一年，出現變數。