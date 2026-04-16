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「戰神」選彰化縣長？柯文哲秒回「很好」 黃國昌：不要幫我回答

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲與妻子陳佩琪、現任主席黃國昌（右），今晚由縣議員吳韋達（右2）陪同逛彰化市精誠夜市，並大啖牛排。記者劉明岩／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲與妻子陳佩琪、現任主席黃國昌（右），今晚由縣議員吳韋達（右2）陪同逛彰化市精誠夜市，並大啖牛排。記者劉明岩／攝影

國民黨彰化縣下屆縣長難產，民眾黨基層即有勸進民眾黨主席黃國昌出馬參選的聲音，黃國昌與創黨主席柯文哲今晚合體逛彰化市精誠夜市，被媒體問到是否參選彰化縣長時，柯文哲答說：「當然很好」，黃國昌笑說：「你不要隨便幫人家回答問題好嗎？」化解。

2026九合一選舉

柯文哲與黃國昌今晚由黨籍縣議員吳韋達及四名市代參選人陪同，以及數十名小草簇擁，一起逛彰化市精誠夜市，不過在入口處，也有數位不滿柯文哲及黃國昌的青年，舉牌及高聲質問二人，同時也有小草高喊「阿伯加油」、「黃國昌加油」。彰化警分局局長劉千祥則率領20多名員警到場維護秩序，未有進一步衝突發生。

在逛夜市時，不少民眾發現柯文哲及黃國昌來逛夜市，紛紛請求跟他們合照。兩人接連品嘗滷味、紅薯餅、牛排及烤魚等在地小吃，相對於黃國昌大口大口將牛排吃光光，柯文哲的妻子陳佩琪則在旁特別監督，限制不能過量。

黃國昌預計明天（17日）一早前往彰化市民權市場掃街，隨後返回黨部召開「彰化隊」記者會，持續凝聚地方士氣。柯文哲則將定18日（周六）展開從早到晚的彰化助選行程，深入各區與支持者互動。另於下周日，民眾黨不分區立委王安祥將在員林的服務處成立，也將對外公布新一波代表提名人選。

民眾黨創黨主席柯文哲（右1）與妻子陳佩琪、現任主席黃國昌（右牛），今晚由縣議員吳韋達（右3）陪同逛彰化市精誠夜市，並一起夾滷味。記者劉明岩／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（右1）與妻子陳佩琪、現任主席黃國昌（右牛），今晚由縣議員吳韋達（右3）陪同逛彰化市精誠夜市，並一起夾滷味。記者劉明岩／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲（右1）與妻子陳佩琪、現任主席黃國昌（右牛），今晚由縣議員吳韋達（右3）陪同逛彰化市精誠夜市，並一起品嘗滷味。記者劉明岩／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（右1）與妻子陳佩琪、現任主席黃國昌（右牛），今晚由縣議員吳韋達（右3）陪同逛彰化市精誠夜市，並一起品嘗滷味。記者劉明岩／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌今晚逛彰化市精誠夜市時，受到數位青年舉標語抗議。記者劉明岩／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌今晚逛彰化市精誠夜市時，受到數位青年舉標語抗議。記者劉明岩／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲（右1）與妻子陳佩琪、現任主席黃國昌（右牛），今晚由縣議員吳韋達（右3）陪同逛彰化市精誠夜市，並一起夾滷味。記者劉明岩／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（右1）與妻子陳佩琪、現任主席黃國昌（右牛），今晚由縣議員吳韋達（右3）陪同逛彰化市精誠夜市，並一起夾滷味。記者劉明岩／攝影

國民黨 民眾黨 柯文哲 黃國昌 彰化 吳韋達

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