「魏兩億」是誰？柯、黃合體彰化輔選 柯文哲大啖美食沒回答

民眾黨彰化縣黨部持續布局年底地方選舉，縣議員提名已完成彰化、和美、員林、二林及山地原住民等選區，鄉鎮市民代表預計提名10餘人，整體報名狀況踴躍。民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲今晚起合體輔選，規畫連續3天在彰化替參選人拉抬聲勢，今晚在彰化精誠夜市掀起熱潮。

柯黃兩人晚間與多名白營參選人前往精誠夜市掃街，吸引支持者簇擁拍照，現場氣氛熱絡。不過夜市入口也出現2名民眾舉牌抗議，質疑柯文哲涉貪等爭議，警方部署警力維持秩序，過程未發生衝突。

針對外界曾建議黃國昌投入彰化縣長選戰一事，柯文哲受訪時笑回「好啊、好啊」，一旁已表態參選新北市長的黃國昌則當場回應「你怎麼可以代別人回答」，現場互動引發關注。

此外，柯文哲在2024年總統大選期間拋出的「兩億美金」說法，相關爭議仍持續延燒。當時柯提及曾有人居中牽線，外界點名「魏先生」身分，引發諸多揣測，甚至與國民黨前考紀會主委魏平政連結，並衍生「魏兩億」說法。

對此，魏平政受訪時否認相關傳聞，強調「自己根本拿不出兩億美金」，並直言該說法已造成困擾。柯文哲今晚再被問及「魏兩億是指誰」時，則未正面回應。