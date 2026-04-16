高虹安露面！站台「好姐妹」李明璇 大喊「選璇與能」

2026選戰加溫，民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧於15日、16日連續兩天率領民進黨新北市議員參選人拍攝合體定裝照，展現新北隊團結氣勢。蘇巧慧表示，每位候選人在拍攝過程中都發揮許多創意與個人特色，代表新北隊創新和活力的一面，近期所拍攝的定裝照將使用於各項合體文宣、看板，而她也會持續陸戰、空戰齊發的步調，舉辦座談會、親子活動，同時公布各項政績、政見影片，全力爭取更多市民的支持。

2026-04-16 17:32