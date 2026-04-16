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高虹安露面！站台「好姐妹」李明璇 大喊「選璇與能」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
李明璇今天晚間公布新竹市長高虹安（左）站台影片。圖／李明璇提供
李明璇今天晚間公布新竹市長高虹安（左）站台影片。圖／李明璇提供

國民黨松山信義選區第一階段初選將於19日到21日晚間展開。參選人李明璇今天晚間公布新竹市長高虹安站台影片，高虹安說，看到李明璇努力監督政府、為民發聲，廣受民眾肯定，一定要「明智璇擇」、「選璇與能」。

2026九合一選舉

高虹安在影片表示，這次要來推薦自己的好姐妹李明璇。這幾年，看到明璇非常努力的監督政府，為人民發聲，廣受廣大民眾的肯定。

高虹安說，李明璇不只是有能力、有戰力、也超級有義氣，更難得的是 還有一顆無私為民、奉獻社會的心，有這樣的年輕人願意站出來服務，真的好幸福。

她說，拜託拜託松山信義的市民朋友們，一定要做出「明智璇擇」，這一次「選璇與能」，支持明璇，謝謝大家。

高虹安 李明璇 國民黨 新竹 年輕人

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