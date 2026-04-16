何元楷：民調結果就是我勝出 羅智強指民調有無蕭敬嚴不重要

2026年新北市議員第11選區（汐萬金）選舉，國民黨公布初選民調由蕭敬嚴勝出，但何元楷表示，「民調結果就是我勝出」。立委羅智強表示，「蕭敬嚴沒有黨權」這是鐵錚錚的事實，民調裡面有沒有蕭敬嚴的名字一點都不重要，蕭就是沒有參選資格。

國民黨初選民調結果今日揭曉，何元楷下午邀立委羅智強、葉元之前往汐止秀豐市場謝票。現場氣氛熱絡，不少市民紛紛上前合照、高喊「加油」。

何元楷受訪表示，「民調結果就是我勝出」，初選結束是責任的開始，他一定會全力以赴，不僅要守住地方，更要化身最強輔選員，陪同李四川贏得新北市長選戰，這次勝選代表選民認同國民黨的「正派、清新」的力量。

羅智強表示，「蕭敬嚴沒有黨權」這是鐵錚錚的事實，學過法律的都知道，申覆是蕭敬嚴的權益，申覆並不會打斷處分的效力，處分作出的當下他就已經失去黨權，失去黨權就沒有參選資格，申覆最後的結果如果是成功，就是撤銷考紀會原來的處分，但並不會妨礙考紀會當下處分的有效性，考紀會百分之百正確，有任何質疑可以去中央黨部反映。

「民調裡面有沒有蕭敬嚴的名字一點都不重要，他就是沒有參選資格，何元楷在兩位有參選資格的候選人勝出，代表國民黨的民意，代表正藍旗的民意。」羅智強說。

葉元之也到場力挺指出，何元楷在這次初選中完全「合法合規」，贏得名正言順。他呼籲選區支持者團結一心，在未來的正式大選中，繼續給予這位優秀青年最實質的鼓勵。

國民黨初選民調結果今日揭曉，何元楷下午邀立委羅智強、葉元之前往汐止秀豐市場謝票。圖／何元楷提供