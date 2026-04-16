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選竹北市長？邱臣遠鬆口：民眾竹北隊成軍 「讓自己成為最好選擇」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨積極布局新竹縣竹北市選戰，黨部主委、新竹市副市長邱臣遠今透過臉書發文，宣示「民眾竹北隊」正式成軍。圖／取自邱臣遠臉書
民眾黨積極布局新竹縣竹北市選戰，黨部主委、新竹市副市長邱臣遠今透過臉書發文，宣示「民眾竹北隊」正式成軍。圖／取自邱臣遠臉書

民眾黨積極布局新竹縣竹北市選戰，黨部主委、新竹市副市長邱臣遠今透過臉書發文，宣示「民眾竹北隊」正式成軍，同時也公布民眾黨提名的竹北市民代表、縣議員名單，並預告黨內最終將推出最強竹北市長人選，邱臣遠也首度鬆口「我也會持續努力，讓自己成為最好的選擇」。

2026九合一選舉

邱臣遠指出，隨著新一波提名完成，竹北市民代表參選人李心然、劉文軒、林瑞德加入戰隊，搭配先前提名的議員參選人游雅婷及現任議員林碩彥，「民眾竹北隊」已正式成形、戰力到位。他強調，竹北是全國指標性選區，2024大選中民眾黨在當地展現高支持度，不僅是選票數字，更反映年輕世代與中產階級對城市治理的期待。

外界也持續關注民眾黨竹北市長布局，隨著邱臣遠掛出看板、新竹縣議員林碩彥表態爭取提名，邱臣遠今首度鬆口，不論對手如何布局，民眾黨一定會推出最強人選，「我也會持續努力，讓自己成為最好的選擇」。同時，後續我們也會推出最強的竹北市長人選，回應市民的期待。

邱臣遠強調，民眾黨的提名，不是為了個人，而是為了讓願意做事的人進入體制，替人民發聲。每一位被提名的夥伴，都必須把「為民服務」放在第一位，用專業回應市民需求。未來的竹北，不只要有科技實力，更要兼具生活品質與公共建設，成為真正宜居的城市。

邱臣遠表示，民眾竹北隊，已經集結，「我們會用最強團隊、最清楚政策，迎戰這場關鍵選戰。這一戰，不只是選舉，而是竹北未來的選擇」，這次提名的夥伴，各自深耕基層、具備專業，竹北市民代表部分，包括李心然、劉文軒、林瑞德代表新世代力量，行動力強、貼近民意。

現任竹北市民代表游雅婷則是最暖心的守護，從母親角色出發，推動托育與教育政策，累積扎實民意基礎，如今獲民眾黨提名參選新竹縣議員；現任議員林碩彥則持續穩健服務，成為地方最可靠的戰力。

民眾黨提名現任竹北市民代表游雅婷參選新竹縣議員。圖／取自邱臣遠臉書
民眾黨提名現任竹北市民代表游雅婷參選新竹縣議員。圖／取自邱臣遠臉書

民眾黨提名李心然參選竹北市民代表。圖／取自邱臣遠臉書
民眾黨提名李心然參選竹北市民代表。圖／取自邱臣遠臉書

民眾黨提名林瑞德參選竹北市民代表。圖／取自邱臣遠臉書
民眾黨提名林瑞德參選竹北市民代表。圖／取自邱臣遠臉書

民眾黨積極布局新竹縣竹北市選戰，黨部主委、新竹市副市長邱臣遠今透過臉書發文，宣示「民眾竹北隊」正式成軍。圖／取自邱臣遠臉書
民眾黨積極布局新竹縣竹北市選戰，黨部主委、新竹市副市長邱臣遠今透過臉書發文，宣示「民眾竹北隊」正式成軍。圖／取自邱臣遠臉書

民眾黨提名劉文軒參選竹北市民代表，參選人李心然、林瑞德加入戰隊。圖／取自邱臣遠臉書
民眾黨提名劉文軒參選竹北市民代表，參選人李心然、林瑞德加入戰隊。圖／取自邱臣遠臉書

民眾黨 竹北 邱臣遠 林碩彥 新竹縣

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