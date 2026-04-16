看板成訊號…獲基層支持揮軍竹北？游雅婷看板同框邱臣遠

民眾黨積極布局新竹縣竹北市長選戰，新竹市副市長邱臣遠、縣議員林碩彥等人皆被點名，基層動向也逐漸浮上檯面。近期深耕基層的竹北市民代表、民眾黨提名新竹縣議員參選人游雅婷在竹北掛出與邱臣遠同框看板，被視為公開表態力挺，也為白營內部布局增添觀察指標。

竹北市人口已逾22萬，是新竹縣最大票倉，過去整體選民結構以藍營占優勢，但隨著竹科家庭大量移入，選民組成逐漸年輕化，「選人不選黨」的投票傾向日益明顯，也讓第三勢力在當地逐步站穩腳步、取得發展空間。

民眾黨竹北市長人選未定，表態參選的林碩彥拋出全民調機制，強調若邱臣遠確定投入竹北市長選舉，在初選階段要辭掉黨部主委，來一場「君子之爭」；面對林碩彥連番質疑，邱臣遠則採取較為保守的應對策略，未正面宣布參選，但多次釋出參選可能性。

由於林碩彥深耕地方多年，黨內也出現對「空降人選」的疑慮，在此情況下，同樣深耕竹北的游雅婷動向格外受到關注。她長期關注兒少議題，在竹北基層經營已久，被視為能深入竹科家庭族群的潛力人選。地方分析，邱臣遠雖未長期在竹北經營，但若獲游雅婷支持，有助補強在地連結，其表態與否，將成為白營整合與選戰布局的重要關鍵。

游雅婷受訪表示，竹北在兒少福利上，相較新竹市仍有落差，例如新竹市最近推的生生喝鮮乳「壯壯卡」、早療補助延長至18歲等政策，未來可借鏡邱臣遠在市政經驗，推動更完整的兒少照顧政策，包括補足6至18歲學童4000元早療補助，減輕家庭與學校負擔，讓市政更貼近家庭需求。

游雅婷強調，自己長期在地方服務，關注孩童與家庭需求，相信邱臣遠「看過更大的城市治理經驗後，更有具體想法把政策落實」，未來不論在哪個位置，都希望讓竹北市政更進一步。

對於也表態參選的新竹縣議員林碩彥，游雅婷則表示林碩彥是她敬重的前輩，強調彼此是「並肩作戰的戰友」。