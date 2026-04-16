蘇巧慧領軍小雞拍定裝照 「最強新北隊」創意亮相拚勝選

2026選戰加溫，民進黨新北市長參選人、立法委員蘇巧慧於15日、16日連續兩天率領民進黨新北市議員參選人拍攝合體定裝照，展現新北隊團結氣勢。蘇巧慧表示，每位候選人在拍攝過程中都發揮許多創意與個人特色，代表新北隊創新和活力的一面，近期所拍攝的定裝照將使用於各項合體文宣、看板，而她也會持續陸戰、空戰齊發的步調，舉辦座談會、親子活動，同時公布各項政績、政見影片，全力爭取更多市民的支持。

這兩天拍攝現場氣氛熱烈，議員參選人們大玩創意，從奔跑、跳躍到擊拳姿勢樣樣來，服裝從正式西裝、競選外套及原住民傳統服飾都有，蘇巧慧更和紀錄片導演丈夫龍男·以撒克·凡亞思穿著傳統服飾合照。在拍攝過程中蘇巧慧也頻頻給予參選人動作指導，展現母雞態勢。

拍攝過程中，議員顏蔚慈攜手團隊青年共同亮相，呈現青春活力的樣貌；張維倩則和翁震州、陳韋任一起致贈「無敵星星」給蘇巧慧，象徵新北隊要共同「照亮新北」。

議員李宇翔則邀請蘇巧慧共同比出招牌「小飛俠」姿勢，展現其個人特色，議員鄭宇恩則攜帶多款道具，包含繪本、麥克風，與蘇巧慧合影，期許未來共同為市民發聲、照顧更多親子家庭。

首度參選的新人候選人戴翎育、吳奕萱，蘇巧慧則給予動作指導，一起以球棒、手套合影，希望新北隊能夠「全壘打」；另外三位新人候選人陳俊維、陳韋任、吳昇翰則以挺拔西裝現身，蘇巧慧驚呼「三帥新人出沒」。

蘇巧慧指出，這就是「最強新北隊」的樣貌，專業與創意兼具，新北隊會繼續用各種創新方法爭取市民的支持。蘇巧慧強調，目前她已經和議員候選人們啟動第二輪的市場掃街，後續將舉辦座談會與親子活動，也會繼續公布各項政績、政見影片，透過紮實的陸戰與創新的空戰，展現新北隊的政績與願景，期盼獲得更多不分黨派、不分年齡的市民認同，帶領新北隊贏得年底的選戰。