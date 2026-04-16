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破壞看板寫「吹牛自大」男遭逮…童子瑋陣營要謝市長約束 市府回應了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋設在八堵路競選看板遭人惡意塗鴉、撰寫攻擊性文字。圖／童子瑋辦公室提供
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋設在八堵路競選看板遭人惡意塗鴉、撰寫攻擊性文字。圖／童子瑋辦公室提供

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋設在八堵路競選看板遭人惡意塗鴉、撰寫攻擊性文字，童辦向警方報案，警方逮捕余男送辦，他供稱因不滿訴求沒回應，童辦呼籲市長謝國樑應約束支持者，回歸市政討論。市政府回應，已依法查處。

2026九合一選舉

童子瑋進步基隆辦公室發言人卓芷戎表示，昨天競選團隊設於八堵火車站斜對面的看板，遭不明人士惡意塗鴉，針對參選人有攻擊性文字，選舉應回歸政策與理念的競爭，而非透過破壞文宣、製造對立的方式進行，呼籲市長謝國樑應正面面對選舉，並約束支持者行為。

卓芷戎表示，遭破壞的看板位於交通流量較高之路口高處，原為合法設置之競選廣告，卻遭人刻意塗改，對候選人形象造成傷害，也有違善良基隆市民的道德觀感。此外，卓芷戎也提醒，這種惡意的行為，不僅已經涉及財物毀損，更破壞選舉應有的理性討論與良性競爭的風氣。

卓芷戎說，童子瑋近期持續以政策作為選戰主軸，提出包括敬老金加碼至全年2萬元、生育補助16萬元起，以及國高中小入學禮金1萬元等多項兒少與社福政策，皆以理性討論、具體方案為出發點，應回歸市政討論。

針對童子瑋競選看板遭破壞，市府副發言人鍾明表示，市府已針對該行為依法查處，並將持續追究相關責任。

基隆市警察局第三分局表示，今天上上午接獲報案有競選看板，遭不明人士塗寫不雅字樣，影響選舉文宣外觀及觀感，警方報請基隆地檢署指揮。經調閱周邊監視器畫面清查，今天下午2點半查獲余姓男子（62歲）到案，詢後依違反選罷法、刑法毀損罪及妨害名譽罪移送地檢署偵辦。

警方呼籲，選舉期間應遵守相關法令，理性表達意見，對於任何妨害選舉秩序之行為，警方將秉持依法嚴辦立場，積極查處，以維護公平、公正之選舉環境及社會秩序。

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋設在八堵路競選看板遭人惡意塗鴉、撰寫攻擊性文字。圖／童子瑋辦公室提供
民進黨基隆市長參選人議長童子瑋設在八堵路競選看板遭人惡意塗鴉、撰寫攻擊性文字。圖／童子瑋辦公室提供

童子瑋 謝國樑 基隆 民進黨

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