賴清德總統與黃世杰同框參訪 藍營批公務行程包裝輔選

法務部前次長黃世杰周一請辭後，昨獲民進黨提名競選2026桃園市長，今天第一個公開行程陪賴清德總統參訪長庚附設幼兒園，因身無公職，出席活動的正當性與合理性引發地方藍營質疑；黃世杰競選團隊表示，今天是受立委張雅琳邀請才出席活動，行前有跟張雅琳團隊說會出席。

據了解，賴清德總統訪視長庚是勞動部安排行程，活動主要是為5月1日上路的企業托育補助新制暖身，而賴總統致詞時也多次強調中央政府近幾年照顧嬰幼兒政策，並指公營事業未來朝全面設幼托機構方向努力；今天活動除了賴總統，勞動部長洪申翰、立委王義川與張雅琳、民進黨桃園市議員李宗漢等人都到場，黃世杰也現身人群與眾人寒暄。

國民黨桃園市議員凌濤指出，黃世杰才剛被民進黨提名參選桃園市長，今天就搭著賴清德的公務行程訪林口長庚，根本「蹭好蹭滿」。今天活動清一色是民進黨政治人物，除了甫獲提名的黃世杰，還有未獲提名的立委王義川與閃避印度移工議題的勞動部長洪申翰，若關心桃園發展，怎麼故意忽視桃園地方行政角色？看來，賴清德總統已準備複製大罷免模式，以公務行程包裝輔選綠營自己人。

凌濤直批，賴總統在致詞兩度提及黃世杰，要他常到長庚取經學治理，看來黃世杰什麼都還在學、連政策都沒有，根本還沒準備好；賴總統慷人民之慨，用政府行政資源大福挹注「實習生」黃世杰競選團隊，一定遭到全桃園市民唾棄。

凌濤也說，民進黨豪砸行政資源、臉皮夠厚非頭一遭。若黃世杰對SRF案說不清、對桃園發展毫無政策願景，提名首日的參選起手式仍是對賴清德公務行程緊抱大腿、挾中央資源自重，相信市民也看得出黃世杰將步上林智堅、鄭運鵬的後程。

國民黨桃園市議員詹江村表示，總統到地方視察若屬公務行程，應避免帶上無公職在身又是特定黨派陣營的參選人，但賴不僅與黃世杰同框，致詞時還二度提到黃世杰的名字，還要黃常來取經，不免讓人質疑其正當性與合理性。

詹江村說，黃世杰是桃園新屋人，也曾是桃園人選出來的立委，對桃園應有一定了解，卻被賴總統提醒長庚取經，也讓人懷疑黃是否不熟悉桃園。

桃園市新聞處長羅楚東表示，總統府的訪視行程，市府不清楚也未收到通知，對於總統願意多來關心桃園 ，市府樂觀其成，但希望該提供給桃園的協助都能持續提供，沒有任何前提或因人設事的狀況。

黃世杰陣營表示，今天是受立委張雅琳邀請，因為關心婦幼議題，想多了解地方需求，所以應邀出席，行前都有告知張的團隊，並非突然造訪。

民進黨桃園市議員李宗豪表示，黃世杰曾任桃園立委與法務部次長，關心婦幼與兒少議題並無不妥，而且黃世杰沒穿競選背心，也未上台致詞，甚至把座車停在園區外面才走進來，怎麼能說占用公務資源。