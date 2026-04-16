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職場霸凌頻傳 柯志恩擬推自治條例打造高雄成「反霸凌之都」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩盼率先在高雄推動反霸凌自治條例，保護高雄逾百萬勞工權益。圖／立委柯志恩辦公室提供
國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩盼率先在高雄推動反霸凌自治條例，保護高雄逾百萬勞工權益。圖／立委柯志恩辦公室提供

行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣生前疑遭遇職場霸凌，前財政部長顏慶章為女兒發聲。高市府也有局處曾爆發霸凌爭議引發關注，柯志恩表示，中央「職業安全衛生法」霸凌專章尚未上路，地方更應補位，盼制定「職場霸凌防治自治條例」，設法律與心理諮商的雙軌支持機制、建置職場霸凌調查專家庫及提供訟訴補助等措施，讓高雄成為全國反霸凌的領頭城市。

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針對顏慧欣一事，立法委員柯志恩於臉書表達不捨，她表示，連具備專業素養的高階菁英，在面對權勢壓迫時都可能陷入孤立無援的處境；更遑論高雄許多基層勞工為了生計，往往只能將尊嚴受損的委屈吞忍於心。

柯志恩指出，高雄有逾百萬勞工，為防治職場霸凌，相關規畫將以法律與諮商雙軌支援為核心，建立法律與心理諮商的雙軌支持機制，由市府編列預算提供訴訟補助與免費諮商服務，減輕勞工在維權過程中的經濟與心理壓力。

其次，建置職場霸凌調查專家庫，納入工會與學者代表，並規範企業調查小組須引入外部委員，透過第三方機制提升調查的客觀性與公信力，避免內部調查流於形式。

柯志恩說，在制度設計上，也納入非典型勞工保障，明確要求派遣單位與要派單位負擔連帶責任，避免以承攬形式規避雇主責任，確保不同聘僱型態的勞工皆享有一致的尊嚴與保障。同時，透過優良企業認證機制，引導企業強化內部治理，並於市府公共工程及採購案中提供適度誘因，形成正向循環。

柯志恩強調，要從制度面落實改變，讓勞工在面對不當對待時不再孤立無援，真正擁有可以依靠的制度後盾，安心工作、抬頭挺胸，擁有尊嚴的職場環境。

柯志恩 職場霸凌 高雄 顏慧欣 顏慶章

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