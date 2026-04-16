嘉市藍白民調揭曉翁壽良願賭服輸不選 推薦這位當張啓楷競總主委

國民黨提名嘉義市長參選人翁壽良醫師上午受訪，針對國民黨與民眾黨協商產生的民調結果表達看法，他展現民主風範，強調雙方賽前已針對規則達成共識，對於落敗結果他坦然接受，明確表示將遵守規則，「願賭服輸」，支持民調勝出張啟楷。

翁壽良表示，關於民調執行方式與標準，事前經過充分溝通，結果出爐後他已簽名確認。對支持者為他感到委屈，他說，「沒有什麼委屈，既然願賭就要服輸」，選舉雖然各方有競爭權利，但既然訂好遊戲規則，就應以誠信為重。翁壽良祝福張啓楷，期盼他扛起責任，守護市長寶座。

關於未來競選團隊的佈局，翁壽良提到，市長黃敏惠曾表示，待民調產出後將全力輔選勝出的一方。因此，他認為由黃市長出任張啓楷競選總部的主委最為適宜。翁壽良坦言，當年擔任柯文哲選總統嘉義競選主委，是以無黨籍身分單純幫忙，並未預設任何人情回報。他認為政治不應只是計算，而應是地方的團結。

翁壽良進一步指出，張啓楷有中央人脈與好人緣，對於嘉市未來發展具有正面影響。他感謝過去包含柯文哲及北部立委對地方事務協助，認為透過此次合作，成功將外界關注導向嘉義，提升地方政治聲量與行銷曝光。

對於支持者關心是否參選，翁壽良強調，他沒有參選計畫，現階段目標就是團結地方，落實「藍白合」的共識，為嘉義市進步共同努力。