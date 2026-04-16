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北市唯一「73制」中正萬華初選創先例 郭音蘭遺憾：不敢面對期中考
國民黨台北市黨部上午舉行台北市議員初選提名第二階段登記協調會，其中第五選區中正萬華，採用民調7成、黨員投票3成，創下先例。中正萬華贊成全民調的郭音蘭說，對於結果非常遺憾，另外兩位參選人不敢面對期中考，也非以國民黨大局為重。
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根據現行國民黨黨員參加公職提名辦法規定，提名制度有全民調，以及73制。今早協調會上，中正萬華選區3位新人發生激辯，最後由支持73制的張延廷、「周世雄變臉那個」勝出。相對於藍營北市其他選區採用全民調，僅有中正萬華採73制，成為先例。
認為採全民調的中正萬華參選人郭音蘭受訪表示，對於結果非常遺憾，畢竟初選的最後仍要以大選的勝選為考量、以國民黨大局為重，對於初選類似期中考的概念，另外兩位參選人不敢面對這樣的結果，即便是有自己的考量，也並非為了國民黨、大局為重，仍是遺憾。
郭音蘭說，自己仍持續追求中正萬華民眾支持，黨員也是民眾，所以會持續努力，黨員的部分本來也有一定的經營，也是選區的選民，所以一定贏得支持。
張延廷說，對於這次73制是不錯的，初選是國民黨內的事，黨員自然有權利參與，也是給予黨員尊重。他認為，若採用全民調反而是容易受到民進黨等干擾，綠營就找好打的來反向操作，上次市長選舉民調就可以看出，第一名是陳時中、第二是黃珊珊、第三才是蔣萬安，但最後結果蔣萬安票數遙遙領先，所以民調是可以被操作的。
周世雄則說，對於今天協調會個人同意，因為既然是黨內初選，那要給予加入的黨員有基本尊重，這也是展現民主機制，另外的7成則是交給選民來決定。
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