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北市唯一「73制」中正萬華初選創先例 郭音蘭遺憾：不敢面對期中考

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
中正萬華新人郭音蘭批評，另外兩位參選人並非以大局為重，感到遺憾。本報資料照片
中正萬華新人郭音蘭批評，另外兩位參選人並非以大局為重，感到遺憾。本報資料照片

國民黨北市黨部上午舉行台北市議員初選提名第二階段登記協調會，其中第五選區中正萬華，採用民調7成、黨員投票3成，創下先例。中正萬華贊成全民調的郭音蘭說，對於結果非常遺憾，另外兩位參選人不敢面對期中考，也非以國民黨大局為重。

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根據現行國民黨黨員參加公職提名辦法規定，提名制度有全民調，以及73制。今早協調會上，中正萬華選區3位新人發生激辯，最後由支持73制的張延廷、「周世雄變臉那個」勝出。相對於藍營北市其他選區採用全民調，僅有中正萬華採73制，成為先例。

認為採全民調的中正萬華參選人郭音蘭受訪表示，對於結果非常遺憾，畢竟初選的最後仍要以大選的勝選為考量、以國民黨大局為重，對於初選類似期中考的概念，另外兩位參選人不敢面對這樣的結果，即便是有自己的考量，也並非為了國民黨、大局為重，仍是遺憾。

郭音蘭說，自己仍持續追求中正萬華民眾支持，黨員也是民眾，所以會持續努力，黨員的部分本來也有一定的經營，也是選區的選民，所以一定贏得支持。

張延廷說，對於這次73制是不錯的，初選是國民黨內的事，黨員自然有權利參與，也是給予黨員尊重。他認為，若採用全民調反而是容易受到民進黨等干擾，綠營就找好打的來反向操作，上次市長選舉民調就可以看出，第一名是陳時中、第二是黃珊珊、第三才是蔣萬安，但最後結果蔣萬安票數遙遙領先，所以民調是可以被操作的。

周世雄則說，對於今天協調會個人同意，因為既然是黨內初選，那要給予加入的黨員有基本尊重，這也是展現民主機制，另外的7成則是交給選民來決定。

國民黨 北市 民調 議員

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