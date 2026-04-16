蕭敬嚴停權中初選勝出 國民黨中央考紀會撇清：新北黨部權責

2026年新北市議員第11選區選舉，國民黨前發言人蕭敬嚴、立委羅智強辦公室主任何元楷及汐止區橋東里長陶威中辦初選爭取提名，由於蕭日前才遭停權一年，市黨部今公布民調結果，由蕭勝出。國民黨考紀會表示，黨員經停權處分經地方黨部提報中央考紀會核備，核備後即生效；是否影響參加初選與提名資格等後續相關權益問題，仍需依規定辦理。

2026年新北市議員第11選區初選提名作業，除現任議員外，登記參選計有何元楷、陶威中、蕭敬嚴，三人已於4月13日至15日進行為期三天的全民調初選。新北市黨部今公開拆封民調結果，經統計結果顯示，由蕭敬嚴勝出。

新北市黨部表示，蕭敬嚴雖受停權處分，依國民黨員違反黨紀處分規程第7章第35條規定，尚有20日申訴期限，後續將由黨中央受理並進行審查。審查可能有不同結果，最終仍須視黨中央審議而定，若維持原停權處分，則將不符提名資格，無法獲得國民黨提名。

不過，國民黨中央考紀會主委張雅屏表示，黨員違反黨紀處分規程明訂，黨員經停權處分經地方黨部提報中央考紀會核備，核備後即生效。至於蕭員為何在停權處分後能列名初選民調，此實為新北市黨部權責，與考紀會無關。

張雅屏也說，蕭員考紀審議通過後，新北市紀律委員會曾來電確認結果，他向其明確說明，考紀會審議結果為核備停權一年；並說明停權係停止黨權，仍有黨籍，仍可於20日內提出申訴，是否影響參加初選與提名資格等後續相關權益問題，仍需依規定辦理。