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甫獲綠營提名選市長 黃世杰首站到長庚談幼教照護
法務部前次長黃世杰昨獲民進黨提名競選2026桃園市長，今天第一個公開行程與賴清德總統訪視長庚附設幼兒園。他稱讚長庚醫療體系是照顧員工的典範，也提到桃園有許多年輕家庭需要照顧，未來會與勞動部、衛福部一起推動照顧幼童政策。
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長庚醫療體系為照顧員工，在長庚醫護新村打造幼兒園。員工表示，當初選擇長庚不僅僅是為了工作，更多的考量是兒女在此能獲得妥善照顧，現在兒女長大了，也進入長庚體系，希望能延續下去，孫子、孫女也能被照顧得很好。
賴清德除了參觀設施，也與幼兒園孩童家長一起玩遊戲。他致詞時特別介紹甫獲民進黨提名的桃園市長人選黃世杰，並對黃說「要常來長庚醫療體系，如果你常常來的話，你就會知道要怎麼經營桃園市，絕對對你有幫助」。
賴清德表示，長庚醫療體系不僅是全桃園唯一一家醫療中心，在照顧員工、服務民眾及如何管理都是學問，值得取經。國家面臨少子女化問題，政府近幾年做了不少努力，0到6歲國家養，從托嬰中心到幼兒園都有補助，減輕家長負擔。政府也鼓勵民間企業設托嬰中心與幼兒園照顧員工子女，在公營企業方面，希望未來公營事業都有幼托幼教機構。
黃世杰稱讚長庚醫療體系是照顧職場員工的典範，特別是長庚附設幼兒園，不僅照顧幼童用心，對員工更是全方位支持。他表示，桃園有很多年輕家庭都需要這樣的照顧，賴總統特別提示，未來會配合勞動部和衛福部，推動企業、公營單位向長庚學習，照顧好員工，讓員工家庭無後顧之憂，好好拚經濟，公營事業也能提供更好的服務。
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