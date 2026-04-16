蕭敬嚴與何元楷都稱民調勝出 國民黨新北市黨部發聲了

2026年新北市議員第11選區（汐萬金）選舉，國民黨今公布初選民調由蕭敬嚴勝出，何元楷第一時間在臉書發表「初選通過，感謝大家」，誓言替國民黨在汐金萬拚下一席。2位初選參選人都稱民調勝出，國民黨新北市黨部今發聲明，強調初選由蕭敬嚴同志勝出，蕭雖受停權處分，最終審查結果仍須視黨中央審議而定。

初選過後餘波盪漾，國民黨新北市黨部主委黃志雄說，後續就看蕭敬嚴申訴結果而定，若蕭不具黨權，就不可能被提名。

國民黨新北市黨部聲明稿指出，對第十一選區初選民調結果由蕭敬嚴勝出，蕭雖受停權處分，依國民黨黨員違反黨紀處分規程第七章第三十五條規定，尚有20日申訴期限，後續將由黨中央受理並進行審查。最終審查結果仍須視黨中央審議而定，若維持原停權處分，將不符提名資格，無法獲得本黨提名。

蕭敬嚴說，他一定會爭取參賽資格，他今天也在公布民調現場邀請另一初選參選人、汐止黨部主委陶威中出任他的競選總幹事，他也希望邀請何元楷擔任競選幹部，但何今天未到黨部。

對於有人質疑蕭敬嚴的勝出是靠綠營等力量奧援，蕭敬嚴說，雖然無法透露和另二名選將的民調數據差距，但他領先幅度遠超過誤差範圍，「我是獲得民意認可而勝出」，有信心能代表藍軍在決賽勝出。