創北市先例！藍中正萬華議員初選民調採「七三制」 須黨員投票

台北市黨部上午舉行台北市議員初選提名第二階段登記同志協調會，經過參選人討論協調，第四選區大同、中山初選採全民調方式進行，但第五選區中正、萬華初選，採民調7成及黨員投票3成進行，創下國民黨北市議員初選黨員投票先例。

國民黨台北市黨部指出，第四選區大同中山民調時間為5月7日至9日晚上6時30分至10時；第五選區中正萬華

民調時間5月10日至12日晚上6時30分至10時，黨員投票5月16日上午8時至下午4時。

根據現行國民黨黨員參加公職提名辦法規定，提名制度為七三制，也有全民調。藍營指出，國民黨北市議員初選，過去經過協調後，都是採全民調進行，但立委初選，2023年松信區立委初選採七三制，「芯費大戰」結果，徐巧芯在全民調和黨員投票都過關。

據指出，今天協調會，第五選參選人之間發生激辯，第五選區3新人郭音蘭、張延廷、「周世雄變臉那個」3搶1名額，郭音蘭爭取全民調，表決落敗。