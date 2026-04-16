錢康明入籍竹市表態拚年底選戰 留伏筆不排除挑戰市長

新竹市前文化局長錢康明今天在臉書表態將投入年底地方選戰，除鎖定東區市議員席次，也不排除更上一層樓挑戰市長，消息一出，為原本已逐漸升溫的竹市政壇再添變數。

錢康明在臉書以「做人要勇敢、做該做的事」開頭，強調自己已將戶籍遷入新竹市東區，並宣示「年底選戰，我會參選」。他提到，自己16歲時就曾設籍新竹市長達4年半，甚至直言「高市長的戶籍資歷都沒有我久」，並強調「新竹人要讓新竹市更好」，展現強烈參政企圖心。

錢康明曾任新竹市文化局長，來自戲劇界的錢康明是高虹安2022年選市長期間重要的競選影片推手，高虹安當選後，錢康明順利進市府擔任文化局長，不過僅任職半年就「被請辭」，隨後他便開設粉專一連串各種爆料，也常評論竹市政及高虹安。

值得注意的是，新竹市東區向來被視為選戰關鍵戰場，不僅人口集中、選民結構多元，也是科技族群聚集地，政治影響力高。過去選舉中，東區投票率與票數皆為全市之最，甚至在重大選舉中扮演左右勝負的關鍵角色。

另一方面，新竹市整體政治局勢也同步升溫。現任市長高虹安在罷免案過關後，連任態勢逐漸明朗，藍白合作基礎仍在；民進黨則已徵召前立委莊競程投入市長選戰，形成藍白對綠的基本對抗架構。在此背景下，錢康明若進一步挑戰市長，或將為選局增添變數。