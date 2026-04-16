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何元楷「初選通過」謝票 羅智強說這原因：蕭敬嚴早已失去初選資格

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
國民黨公布初選民調由蕭敬嚴勝出，何元楷則在臉書說「初選通過，感謝大家」後，馬上到汐止金龍市場謝票。立委羅智強說，「從停權處分作出的那一刻起，蕭敬嚴就已經失去初選的資格。」圖／何元楷提供
國民黨公布初選民調由蕭敬嚴勝出，何元楷則在臉書說「初選通過，感謝大家」後，馬上到汐止金龍市場謝票。立委羅智強說，「從停權處分作出的那一刻起，蕭敬嚴就已經失去初選的資格。」圖／何元楷提供

2026年新北市議員第11選區（汐萬金）選舉，國民黨公布初選民調蕭敬嚴勝出，但何元楷則在臉書說，「初選通過，感謝大家」，並在上午11時到汐止金龍市場謝票。陪同謝票的立委羅智強說，「從停權處分作出的那一刻起，蕭敬嚴就已經失去初選的資格。」

2026九合一選舉

羅智強說，任何的法令規章有「處分效力先行」的原則，所謂處分效力先行，中央考紀會已經作出蕭敬嚴停權處分，從停權處分作出的那一刻起，蕭敬嚴就已經失去初選的資格。

羅智強表示，當然蕭敬嚴有申覆權，就像今天如果是行政處分作出來之後，處分就生效，被處分者當然有申訴的權力，但申訴的權力並不阻斷處分的生效，申覆如果不成功處分效力就是繼續；但如果申覆最後成功，只有撤銷處分的效力，並不影響處分作出之後的實質效力。

羅智強指出，對何元楷而言，「我會告訴他，勝利是不等人的。」既然今天按照中央考紀會的處分，蕭敬嚴的參選資格已經被撤除的話，元楷就就以國民黨「勝出」的角色全力為國民黨拚下這一席。

羅智強表示，申覆的權力如何處理尊重黨部的安排，但處分的有效性必須被確立，只要今天初選民調結果出來，就是何元楷的第二個起跑點，現在全力以赴開始拚這場選戰的勝利。

國民黨公布初選民調由蕭敬嚴勝出，何元楷則在臉書說「初選通過，感謝大家」後，馬上到汐止金龍市場謝票。立委羅智強說，「從停權處分作出的那一刻起，蕭敬嚴就已經失去初選的資格。」圖／何元楷提供
國民黨公布初選民調由蕭敬嚴勝出，何元楷則在臉書說「初選通過，感謝大家」後，馬上到汐止金龍市場謝票。立委羅智強說，「從停權處分作出的那一刻起，蕭敬嚴就已經失去初選的資格。」圖／何元楷提供

國民黨公布初選民調由蕭敬嚴勝出，何元楷則在臉書說「初選通過，感謝大家」後，馬上到汐止金龍市場謝票。立委羅智強說，「從停權處分作出的那一刻起，蕭敬嚴就已經失去初選的資格。」圖／何元楷提供
國民黨公布初選民調由蕭敬嚴勝出，何元楷則在臉書說「初選通過，感謝大家」後，馬上到汐止金龍市場謝票。立委羅智強說，「從停權處分作出的那一刻起，蕭敬嚴就已經失去初選的資格。」圖／何元楷提供

民調 國民黨 羅智強 蕭敬嚴 新北國王 新北

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