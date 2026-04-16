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北市藍營初選開跑倒數 李明璇邀「小鮮肉」掃市場

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
參選人李明璇今邀立委羅廷瑋、廖偉翔到吳興市場掃街。圖／李明璇提供
參選人李明璇今邀立委羅廷瑋、廖偉翔到吳興市場掃街。圖／李明璇提供

國民黨松山信義選區第一階段初選將於19日到21日晚間展開。參選人李明璇今邀立委羅廷瑋、廖偉翔到吳興市場掃街，她笑說，由兩位小鮮肉來掃市場，婆婆媽媽可能會比較注意，同時也發放環保袋，要祝福攤商生意興隆。

2026九合一選舉

松山信義藍營市議員民調將開跑，今早參選人許原榮也邀邀媒體人趙少康、前立委費鴻泰車隊掃街，紛紛趁這幾天邀集藍營大咖助陣。

立委羅廷瑋讚李明璇的力量帶有溫柔，特別是大罷免期間，全台協助許多遭罷免委員論述，所以很多委員都感佩在心，希望北市議會上能看見李明璇為小家庭發聲。

立委廖偉翔也說，古有花木蘭上戰場，現在李明璇則是抱娃上戰場，她是充滿活力，在擔任國民黨發言人期間，不拿一毛薪水，甚至抱著小孩寫新聞稿，也到過全台最綠的立委選區迎戰，拿到不錯佳績，同時在大罷免期間強而有力的論述，相信能在初選衝出好成績。

廖偉翔表示，李明璇能夠理解新世代父母心聲，自己也是北漂族，所以也懂年輕族群心聲，是女戰將也是新世代女性典範。

北市 國民黨 許原榮

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