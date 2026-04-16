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蕭敬嚴停權中初選勝出 徐巧芯：新北黨部跟組發會一坨屎

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民調最後夜國民黨立委羅智強、徐巧芯掃街搶救國民黨新北市議員參選人何元楷。圖／何元楷提供
民調最後夜國民黨立委羅智強、徐巧芯掃街搶救國民黨新北市議員參選人何元楷。圖／何元楷提供

國民黨新北市黨部稍早公布，新北汐萬金市議員初選由參選人蕭敬嚴勝出。國民黨立委徐巧芯批評，蕭已被停權一年，且考紀會有提醒應將蕭從初選民調名單中移除，但市黨部並未做出該決定；她還提到，蕭的民調由「台派」支持，國民黨要提名民進黨養的人選？新北市黨部跟組發會就是一坨屎。

2026九合一選舉

2026年新北市議員第11選區（汐萬金）選舉，國民黨提名現任白珮茹，另國民黨前發言人蕭敬嚴、立委羅智強辦公室主任何元楷及汐止區橋東里長陶威中須辦初選爭取提名，今市黨部主委公布民調結果由蕭敬嚴勝出，由於蕭才遭停權一年，因此結果也引發爭議。

徐巧芯表示，她昨天就說蕭敬嚴被停權一年已經生效了，只要決議沒有改變，就不會被「提名」。也就是最終基本上是由何元楷代表出戰，所以不管蕭敬嚴跟其「綠媒好夥伴」有多嗨，蕭敬嚴最終頂多脫黨參選，因為蕭敬嚴根本「沒有黨權」。

徐巧芯提到，剛才三立新聞節目主持人已經公開說明蕭敬嚴的民調是由「台派」、「新台派」支持，如果國民黨提名的人選都是民進黨養的，國民黨不是被綠營當白癡耍嗎？國民黨考紀會辛苦了，但國民黨新北市黨部跟國民黨組發會就是一坨屎。

徐巧芯補充，考紀會主委張雅屏有說蕭敬嚴目前處於「沒有黨權」的狀況，除非未來提出申訴並成功，否則「國民黨將面臨是否禮讓一名被停權、無黨籍人士的問題」，但這並非考紀會的業務範圍；至於為何蕭敬嚴在被停權後仍能列入黨內初選民調，應詢問組發會與新北市黨部。

徐巧芯還說，由於停權處分當天晚上就要進行民調，據了解，考紀會有提醒須將蕭敬嚴於民調名單中移除，但最終新北市黨部並未做出此決定。

國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報資料照片
國民黨立委徐巧芯。圖／聯合報資料照片

國民黨 民調 徐巧芯 蕭敬嚴 新北

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