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新人加權過高年齡歧視 趙少康替許原榮抱屈：全世界沒這種搞法

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
許原榮今力邀媒體人趙少康、前立委費鴻泰車隊掃街。記者邱書昱／攝影
許原榮今力邀媒體人趙少康、前立委費鴻泰車隊掃街。記者邱書昱／攝影

國民黨松山信義選區第一階段初選將於19日到21日晚間展開。參選人許原榮今早力邀媒體人趙少康、前立委費鴻泰車隊掃街，談到新人加權部分，趙少康直呼全世界沒有這麼不合理規定，到這種地步成了年齡歧視。

2026九合一選舉

松山信義市議員新人初選，各個都具知名度，包含前國民黨發言人李明璇、楊智伃，也有韓國瑜認證、前立委費鴻泰辦公室主任的許原榮，以及松山區里長李煥中、罷免成員滿志剛。但各自加權不同，也成為了勝出的變數。

對於即將展開的初選，許原榮表示，緊張倒是還好，剩下這幾天就繼續按照原本安排，爭取選民支持。但對於加權，他也直言，確實現有的機制比較吃虧，但這已是事實，所以加倍努力爭取。

不過，趙少康替許原榮抱屈，直呼國民黨加權制度不合理，雖然是鼓勵新人，但是加權後能到百分之百，「現在拿到1000通電話支持我，你可能只有501通，加權百分百，就變成1002通，全世界沒有這種搞法，國民黨開這什麼…覺得全世界沒有這麼不合理的規定。」

趙少康也說，鼓勵年輕人事好，但到這地步就成了年齡歧視，尤其許原榮在前立委費鴻泰、立法院長韓國瑜等基層服務這麼久了。這制度應該調整，很顯然是不公平。

國民黨 韓國瑜 楊智伃 趙少康 台北市選舉 議員

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