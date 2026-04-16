新北藍白合人選採全民調 侯友宜：我對李四川非常有信心

新北市長藍白合人選預計將採「全民調」，其中手機3成、市話7成，預計最快4月底前公布結果。新北市長侯友宜今天被問到此事時表示，藍白合作最重要政策要有一致性，產生的人選與合作的機制希望越快越好，尤其「我對李四川前副市長非常有信心的」請大家放心。

被問到後面接棒的新北市長候選人要有什麼條件與期許，侯友宜說，李四川前副市長就非常適合，李不只腳踏實地全力為市民做實事「他很適當」，因此對李非常有信心。

侯友宜說，李四川以前除了管工務、建設，透過聯合作戰，對警消與安全這塊也有所涉獵，是一個全方位、未來能接受挑戰做得更好的市長「我對他非常有信心」。