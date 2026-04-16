京華城案宣判後彰化增500黨員 柯文哲、黃國昌今起連三天輔選

民眾黨彰化縣黨部持續布局年底大選，議員提名已完成彰化、和美、員林、二林及山地原住民選區，鄉鎮市民代表預計也將提名10多人，提名狀況踴躍。民眾黨主席黃國昌以及前主席柯文哲今晚起將合體，並接力連續三天在彰化輔選，替提名人拉抬聲勢。

2024年總統及立委選舉彰化縣政黨票，國民黨獲25萬5616票、得票率35.08%，民進黨25萬1994票、得票率34.58%，民眾黨則是17萬0903票、得票率23.45%， 從2020年的9萬多張政黨票增長明顯，成為彰化縣不容忽視的第三勢力。

柯文哲涉京華城及政治獻金等案，經台北地方法院於今年3月26日一審宣判，彰化縣黨部指出，宣判至今彰化又增加500多名黨員，2024年底至2025年初也因政治案件影響，曾出現一波入黨潮。

民眾黨在彰化縣提名踴躍，黨內人士指出，因彰化政治環境特殊，若沒有政治背景、派系或資本，幾乎難以在政治圈出頭，這也讓在地對公眾事務有理想的年輕人沒有發展空間，投入民眾黨則有較大機率能實際參選，這也是彰化「小草」持續增加的原因之一。

不過，隨著柯文哲涉京華城及政治獻金案風波持續延燒，加上黃國昌相關言論引發爭議，以及「李貞秀事件」延燒，基層也出現不同聲音。有黨內人士坦言，中央聲量雖提升關注，但未必全是正面效益，「兩顆太陽」積極輔選可能反成為包袱，對選情未必有利。

今天晚上6點半，柯文哲和黃國昌將到精誠夜市邊走邊吃，聊彰化未來；明天黃國昌也將和尋求連任的縣議員吳韋達到民權市場掃街；4月18日柯文哲一整天都在彰化，將跑遍每個提名選區。