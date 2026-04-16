即時短評／藍議員汐止提名茶壺內風暴延燒 初選過後整合難題才開始

國民黨在新北汐止、永和、板橋、新莊4個議員選區辦初選，汐止打頭陣，過程廝殺激烈，羅智強子弟兵何元楷與廖先翔相挺的蕭敬嚴較勁，各有大咖加持，掀起茶壺內的風暴，蕭敬嚴在民調作業第一天被宣布停權1年，參賽資格出現變數。如今卻勝出，是否申訴成功將是提名關鍵，而何下一步未定，整合恐面臨嚴重挑戰。

新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）國民黨原有廖先翔、白珮茹，廖2024年當選立委留下空缺新人爭搶，國民黨除提名白珮茹，何元楷和國民黨前發言人蕭敬嚴、汐止區橋東里長陶威中爭取另一名額，民調分高下。

蕭敬嚴過往言論卻在敏感時機引爆，釀成黨內自己人撕裂，蕭敬嚴選前暗批，初選已變成「正直」和「霸凌」的對決，暗指有些人躲在暗處，「操弄仇恨與霸凌不會贏，惡劣行徑終將被唾棄。」他會繼續堅持對的信念，堅毅地走下去。

蕭敬嚴說得直白，指全案自始至終就是有心人士因應黨內初選操作的抹黑奧步，雖沒有指名道名，但明眼人一看就知道說的是誰。

何元楷初選前強調一步一腳印，目標就是要把初選名次衝到第一名，順利過關後代表國民黨參選。「重砲手」徐巧芯對蕭敬嚴的批判，早就點燃濃濃火藥味，雙方陣營隔空交戰。

國民黨考紀會在初選民調開始前半小時，發布蕭敬嚴停權一年處分消息，時間點爭議性太大，連黨內都有不同聲音，引發聯想，黨內自己點燃硝煙戰火，背後過程耐人尋味，難怪有人說，不用等民進黨挑戰，自己就亂了陣腳。

雖然國民黨新北市黨部對蕭敬嚴申訴還未有結果，是否要提名還待申訴結果而定，如今蕭出線一吐怨氣，但能否順利提名還有變數，還待黨要堅持黨紀，還是要勝選考量。

民調落敗的何元楷搶在黨部公布結果前在臉書宣布「初選通過，感謝大家」，感謝汐止、金山、萬里鄉親的肯定，他一定會替國民黨在汐金萬拚下一席。何的說法耐人尋味，未來黨內如何整合，避免分裂內耗，恐將是一大難題。