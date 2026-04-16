台南綠營主委上演同室操戈？郭國文拚連任遇副議長挑戰

民進黨台南市黨部主委改選，立委郭國文爭取連任，面臨民進黨台南市議會副議長林志展挑戰，兩人在台南市長初選都是「挺憲派」，被視為同室操戈，對於林俊憲和林宜瑾陪同郭國文登記也力挺，林志展回應有機會當選一定建立公平透明的溝通機制，整合各方戰力。

郭國文表示，民進黨一向具有高度競爭的傳統，黨內初選過程難免產生裂痕，關鍵在於選後如何整合各方力量。他指出，團結並非自然而然形成，而是需要透過制度與領導能力加以促成；若外部因素過多介入，將增加整合難度，因此應回歸正向政治，降低內耗，才能對外爭取更多支持。

針對2026年台南市長選舉布局，郭國文提出，若當選市黨部主委，將成立「市長、議員及里長聯合輔選中心」，不僅納入既有組織人力，也會廣邀各級民意代表共同參與，特別是今年未參與選舉的公職人員，期望整合戰力、分進合擊。

副議長林志展則回應2026、2028台南大贏，主委必須是「最大公約數」。如果有機會當選台南市黨部主委，將建立公平透明的溝通機制，整合各方戰力，發揮跨領域協調能力，確保 2026台南市長、議員、里長及2028總統及立委選舉在台南取得壓倒性勝利。