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汐萬金蕭敬嚴遭停權民調卻勝出 趙少康：處理荒腔走板

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
趙少康認為，照理講被停權就不能參加初選，如今又說被停權，不是很矛盾嗎？記者邱書昱／攝影
趙少康認為，照理講被停權就不能參加初選，如今又說被停權，不是很矛盾嗎？記者邱書昱／攝影

國民黨新北市議員第十一選區（汐萬金）今天公布民調結果，由遭停權一年的蕭敬嚴勝出。對於該結果，媒體人趙少康今受訪直言，很奇怪，停權一年又放在初選民調裡，「不是很矛盾嗎？整個處理荒腔走板。」

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由於蕭敬嚴多次言論遭黨內檢舉，國民黨中央考紀會於4月13日對蕭停權一年處分，不料停權當天晚上即民調時間，所以新北市黨部沒有將蕭排除民調民單。

趙少康今陪同北市議員參選人許原榮，受訪表示，「這很奇怪，停權一年，還把他（蕭敬嚴）放在初選民單，調查又是最高票，現在不知道接下來怎麼處理，那這很奇怪。」

他說，照理講被停權就不能參加初選，但是卻又說還沒有完成申訴的結果，所以能參加初選，現在又拿了最高票，那今天又說被停權，「不是很矛盾嗎？整個處理荒腔走板。」認為地方黨部、黨中央要好好處理。

他說，將來申訴結果不知道，但是民調最高，總是要民調最高，一方面黨紀處分，地方黨部、中央黨不怎麼處理，我想還是要好好處理。

國民黨 趙少康 蕭敬嚴 新北市選舉

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