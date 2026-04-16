影／新北汐金萬議員選區初選民調勝出 蕭敬嚴親曝心路歷程

國民黨新北市黨部今公布2026年市議員第11選區(汐萬金)初選民調，結果由遭停權的國民黨前發言人蕭敬嚴勝出，但羅智強辦公室主任何元楷卻早在市黨部公布結果時表示自己已通過初選。對此，蕭敬嚴表示，因何本人沒到市黨部現場，可能是訊息傳達錯誤，市黨部也發布訊息確認，民調是由蕭敬嚴勝出。

蕭敬嚴因遭人檢舉過去上政論節目常出現攻擊藍營言論，近日遭國民黨中央祭停權一年處分，今日蕭民調勝出，也讓選舉提名增添不確定性。

蕭敬嚴表示，民調結果由他拿下第一是預期的結果，過去拜訪基層能充分感受民眾的熱情及委員廖先翔的支持，現在已確定由他來代表國民黨參選年底的市議員選舉，民調跟民意已證明他就是最強最合適的人選，也非常謝謝大家的支持，他一定會更謙虛更努力。

蕭敬嚴說，他對申訴非常有信心，相信只要仔細看過他完整申訴內容及完整影片的人，都會認定那是移花接木、抹黑奧步的選戰手法，讓非常多人誤會他在政論節目攻擊黨內同事，但這完全不是事實。

國民黨新北市黨部主委黃志雄稱若黨中央最後維持停權處分，蕭將不被提名，未來是否選擇脫黨參選?蕭敬嚴說，民意及民調結果顯示他就是最強最適合代表國民黨參選市議員的候選人，他一定會全力以赴，他對申訴有信心，更強調自己是忠貞的國民黨員，也相信考紀會及黨中央會做出明智的決定。