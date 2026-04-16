快訊

高冷牧羊犬齜牙咧嘴不准奶貓接近 下秒「看到貓媽媽走出來」瞬間縮了

MLB／大谷翔平6局10K失1分 連33局無自責分寫日投紀錄

新北警副局長面會 李乾龍婉拒報案：半年前發生追蹤器早扔

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新北汐金萬議員選區初選民調勝出 蕭敬嚴親曝心路歷程

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
蕭敬嚴今接受聯合報記者訪問，強調民調跟民意證明他就是最強最合適的人選。記者林媛玲／攝影
蕭敬嚴今接受聯合報記者訪問，強調民調跟民意證明他就是最強最合適的人選。記者林媛玲／攝影

國民黨新北市黨部今公布2026年市議員第11選區(汐萬金)初選民調，結果由遭停權的國民黨前發言人蕭敬嚴勝出，但羅智強辦公室主任何元楷卻早在市黨部公布結果時表示自己已通過初選。對此，蕭敬嚴表示，因何本人沒到市黨部現場，可能是訊息傳達錯誤，市黨部也發布訊息確認，民調是由蕭敬嚴勝出。

2026九合一選舉

蕭敬嚴因遭人檢舉過去上政論節目常出現攻擊藍營言論，近日遭國民黨中央祭停權一年處分，今日蕭民調勝出，也讓選舉提名增添不確定性。

蕭敬嚴表示，民調結果由他拿下第一是預期的結果，過去拜訪基層能充分感受民眾的熱情及委員廖先翔的支持，現在已確定由他來代表國民黨參選年底的市議員選舉，民調跟民意已證明他就是最強最合適的人選，也非常謝謝大家的支持，他一定會更謙虛更努力。

蕭敬嚴說，他對申訴非常有信心，相信只要仔細看過他完整申訴內容及完整影片的人，都會認定那是移花接木、抹黑奧步的選戰手法，讓非常多人誤會他在政論節目攻擊黨內同事，但這完全不是事實。

國民黨新北市黨部主委黃志雄稱若黨中央最後維持停權處分，蕭將不被提名，未來是否選擇脫黨參選?蕭敬嚴說，民意及民調結果顯示他就是最強最適合代表國民黨參選市議員的候選人，他一定會全力以赴，他對申訴有信心，更強調自己是忠貞的國民黨員，也相信考紀會及黨中央會做出明智的決定。

國民黨 民調 羅智強 新北市選舉 蕭敬嚴

延伸閱讀

黃捷表態選綠高雄市黨部主委 藍靈魂拷問：能真心輔選賴瑞隆？

郭國文拚台南市黨部主委連任 林俊憲力挺：顧好賴總統本命區

參選北市長暖身？沈伯洋拜會民進黨議員 被問是否參選這樣說

法務部次長黃世杰選桃園市長 綠營地方振奮「桃園隊」形成

相關新聞

蕭敬嚴停權中初選勝出 徐巧芯：新北黨部跟組發會一坨屎

國民黨新北市黨部稍早公布，新北汐萬金市議員初選由參選人蕭敬嚴勝出。國民黨立委徐巧芯批評，蕭已被停權一年，且考紀會有提醒應將蕭從初選民調名單中移除，但市黨部並未做出該決定；她還提到，蕭的民調由「台派」支持，國民黨要提名民進黨養的人選？新北市黨部跟組發會就是一坨屎。

即時短評／藍議員汐止提名茶壺內風暴延燒 初選過後整合難題才開始

國民黨在新北汐止、永和、板橋、新莊4個議員選區辦初選，汐止打頭陣，過程廝殺激烈，羅智強子弟兵何元楷與廖先翔相挺的蕭敬嚴較勁，各有大咖加持，掀起茶壺內的風暴，蕭敬嚴在民調作業第一天被宣布停權1年，參賽資格出現變數。如今卻勝出，是否申訴成功將是提名關鍵，而何下一步未定，整合恐面臨嚴重挑戰。

國民黨中正萬華議員初選民調採「七三制」須黨員投票 創北市先例

台北市黨部上午舉行台北市議員初選提名第二階段登記同志協調會，經過參選人討論協調，第四選區大同、中山初選採全民調方式進行，但第五選區中正、萬華初選，採民調7成及黨員投票3成進行，創下國民黨北市議員初選黨員投票先例。

錢康明入籍竹市表態拚年底選戰 留伏筆不排除挑戰市長

新竹市前文化局長錢康明今天在臉書表態將投入年底地方選戰，除鎖定東區市議員席次，也不排除更上一層樓挑戰市長，消息一出，為原本已逐漸升溫的竹市政壇再添變數。

何元楷「初選通過」謝票 羅智強說這原因：蕭敬嚴早已失去初選資格

2026年新北市議員第11選區（汐萬金）選舉，國民黨公布初選民調由蕭敬嚴勝出，但何元楷則在臉書說，「初選通過，感謝大家」，並在上午11時到汐止金龍市場謝票。陪同謝票的立委羅智強說，「從停權處分作出的那一刻起，蕭敬嚴就已經失去初選的資格。」

北市藍營初選開跑倒數 李明璇邀「小鮮肉」掃市場

國民黨松山信義選區第一階段初選將於19日到21日晚間展開。參選人李明璇今邀立委羅廷瑋、廖偉翔到吳興市場掃街，她笑說，由兩位小鮮肉來掃市場，婆婆媽媽可能會比較注意，同時也發放環保袋，要祝福攤商生意興隆。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。