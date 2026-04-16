蕭敬嚴被停權初選出線 何元楷貼文「初選通過」氣氛詭譎

2026年新北市議員第11選區（汐萬金）選舉，國民黨初選民調由蕭敬嚴勝出，初選落敗的何元楷則在臉書說，「初選通過，感謝大家」，感謝汐止、金山、萬里鄉親的肯定，他一定會替國民黨在汐金萬拚下一席。初選過後，氣氛詭譎，後續如何整合挑戰才要開始。

藍軍在汐止、永和、板橋、新莊4個選區辦初選，汐止打頭陣，過程廝殺激烈，羅智強子弟兵與廖先翔挺的蕭敬嚴較勁，各有大咖加持，還掀起茶壺內的風暴，蕭敬嚴在初選民調作業第一天被宣布停權1年，參賽資格出現變數。

地方評估，民調結果確定由蕭敬嚴出線，黨內基於勝選考量，可能有機會申訴成功，但還是面臨整合挑戰。

國民黨提名現任白珮茹，另國民黨前發言人蕭敬嚴、立委羅智強辦公室主任何元楷及汐止區橋東里長陶威中要爭取另一席次，初選三搶一爭取提名，今市黨部主委公布民調結果。蕭日前才遭黨部停權一年，民調結果今由蕭敬嚴勝出。

何元楷搶在市黨部公布民調結果前，在臉書貼文說「初選通過，感謝大家」，預告接下來有「一大行動 兩大目標」，他要用行動展開連續十天的謝票，目標就是全力輔選李四川，用感恩的心為國民黨贏下汐萬金一席議員。

今早初選民調公布後，何元楷隨即趕回汐止，和立委羅智強到汐止金龍市場謝票，下一步動向備受關注。