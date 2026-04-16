甫獲提名競選桃園市長 黃世杰首公開行程與賴清德同框

法務部前次長黃世杰昨獲民進黨提名競選2026桃園市長，今天第一個公開行程就與賴清德總統一起視察長庚醫療附設幼兒園。賴總統致詞時特別介紹黃獲提名一事，還要黃常常來長庚，並對黃說「如果你常常來長庚取經的話，你就會知道桃園市該怎麼經營」。

賴清德致詞前逐一向長庚醫療人員打招呼致意，也特別介紹黃世杰與民進黨桃園市議員李宗豪等人。賴二度提到黃世杰競選桃園市長身分，也向台下的黃說「要常常來長庚醫療體系，如果你常常來的話，你就會知道要怎麼經營桃園市，絕對對你有幫助」。

賴清德表示，長庚醫療體系不僅是全桃園唯一一家醫療中心，在照顧員工、服務民眾及如何管理都是學問，值得取經。

賴清德也說，國家面臨少子女化問題，政府近幾年做了不少努力，0到6歲國家養，從托嬰中心到幼兒園都有補助，減輕家長負擔。政府也鼓勵民間企業設托嬰中心與幼兒園照顧員工子女，在公營企業方面，希望未來公營事業都有幼托幼教機構。