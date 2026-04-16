「財神總統」黃宏成宣布參選嘉市長主打反霸凌跪吻土地

曾投入嘉義縣市長及立委選舉、具高度話題性的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，上午在嘉義市政府廣場召開記者會，宣布參選2026年嘉義市長，主打「反霸凌、討公道」，再度投身地方選戰。批藍白共推參選人張啓楷外地人，「衝空」翁壽良，欺侮嘉義人，跪伏親吻土地23秒。

張啓楷服務處主任許正憲回應，藍白民調過程和諧共融，按照國民黨版本，不懂反霸凌、討公道訴求。國民黨市黨部主委蔡明顯說，尊重黃宏成參選，不影響藍白合。

黃宏成指出，此次參選並非單純為勝負，而是針對近期藍白民調爭議中，醫師翁壽良遭指受辱與打壓，強調「人格不能被踐踏」，認為此事已非個人問題，而是關乎嘉義人的尊嚴，因此決定以無黨籍身分參選，訴求用選票「重新做一次民調」。

他表示，未來將延續過往選戰模式，重返「財神廣場」拜票，並透過販售「財神刮鬍刀」、「財神文昌筆」等商品籌措選舉經費與保證金，強調以實戰方式投入選戰。

此外，黃宏成也提出競選承諾，包括選舉補助款將加倍捐出，市長薪資僅保留最低工資，其餘全數用於公益，並規劃委由翁壽良協助監督執行。

針對選戰立場，他強調「嘉義起義」，批評藍白陣營操作，呼籲選民以選票表達立場，並點名為特定候選人站台者將被視為「共犯」，訴求選民用選票淘汰。

黃宏成已事先行文嘉義市警察局，請求在記者會期間加強巡邏與安全維護。警方現場調派警力，確保活動順利進行。

消息曝光後，引發網路熱議，不少支持者留言表達期待，認為其回歸讓選戰增添變數；也有網友關注其得票表現，討論是否可能突破以往紀錄。

黃宏成強調，參選的核心價值在於「反霸凌、護尊嚴」，盼藉此喚起社會對公平與正義的重視。

黃宏成在嘉義市府廣場宣布參選市長。記者魯永明／攝影

黃宏成在嘉義市府廣場宣布參選市長。記者魯永明／攝影

黃宏成在嘉義市府廣場宣布參選市長，跪吻土地23秒。記者魯永明／攝影