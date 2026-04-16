蕭敬嚴遭停權今議員初選民調卻勝出 國民黨要燒腦了

2026年新北市議員第11選區（汐萬金）選舉，國民黨提名現任白珮茹，另國民黨前發言人蕭敬嚴、立委羅智強辦公室主任何元楷及汐止區橋東里長陶威中須辦初選爭取提名，今市黨部主委公布民調結果。由於蕭日前才遭停權一年，今日民調結果備受矚目，結果由蕭敬嚴勝出。

蕭敬嚴因多次發表爭議言論遭黨內檢舉，包括立委徐巧芯、葉元之等曾公開點名「絕對不支持」，國民黨中央考紀會於4月13日正式對蕭處以停權一年處分，此舉引發黨內熱議，更為新北市第 11 選區議員初選增添變數。

今天國民黨新北市黨部邀請3名參加初選的選將到場，現場採閉門會議，稍後立刻公布民調結果，蕭敬嚴及何元楷都是新人有加權100%，最終由蕭勝出，市黨部未公布第二及第三名。

新北市黨部主委黃志雄表示，第11選區民調結果由蕭敬嚴勝出，因蕭遭停權蕭有20天的申訴期，黨中央受理後重新再審查，審查可能有不同結果，若是繼續維持停權的決議，就等同無法被提名。

黃志雄說，目前要看黨中央審議過程，確定之後再去思考未來的程序，若無法被提名屆時可能有幾種方式處理，有可能遞補或重辦初選或其他方式解決，畢竟初選作業流程也是第一次遇到這種狀況，這都必須再經研議。