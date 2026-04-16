快訊

一個設籍觀念弄錯虧大了！他一查發現多年白繳4倍地價稅

今年恐現140年最強「超級聖嬰」 颱風侵台將更多更強

京都男童棄屍案／繼父故佈疑陣報警 與妻發尋人傳單冷靜詭異「不像在找孩子」

聽新聞
0:00 / 0:00

郭國文拚台南市黨部主委連任 林俊憲力挺：顧好賴總統本命區

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
立委郭國文今天由立委林俊憲、林宜瑾及市議會邱莉莉及多位議員陪同，登記參選民進黨台南市黨部主委連任。記者吳淑玲／攝影
立委郭國文今天由立委林俊憲、林宜瑾及市議會邱莉莉及多位議員陪同，登記參選民進黨台南市黨部主委連任。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市黨部改選，立委郭國文今天登記連任，因台南市議會副議長林志展日前登記挑戰，兩人在台南市長初選同為「挺憲派」，同室操戈引發地方政壇高度關注。今天賴系立委林俊憲和林宜瑾及多位市議員出面相挺，以2026年及2028年選舉對民進黨及賴清德總統連任非常重要，需要有身經百戰且有豐富黨務經驗的郭國文連任打贏選戰。

2026九合一選舉

林俊憲表示，下屆主委非常重要，除了2026年市長和議員選舉，也要輔選2028年的總統大選，2027年各政黨就要進入戰鬥期，台南市是賴清總統最重要的地方也是進黨最重要的選區，黨部主委非常重要，郭國文身經百戰，有非常豐富的輔選經驗，寄予厚望再承擔重責大任。

林宜瑾則表示，主委角色等同「總指揮」，責任重大，須由熟悉黨務與選戰節奏者擔任，才能整合地方組織、穩定提名機制，避免內耗。她強調，面對連續兩場全國性選戰，黨部領導人需具備高度戰略視野與整合能力。

台南市議會議長邱莉莉表示，民進黨強調民主萬歲，任何有意願者皆可參選，副議長林志展有參選意願也提出完整政見；同時她也提及與郭國文過往並肩作戰的情誼，認為雙方皆為黨內同志，盼選舉良性競爭、團結為先。

郭國文受訪時出示入黨證，指出自1992年2月28日加入民進黨至今已逾34年，長期參與基層與選戰運作。他直言，2026年選舉是關鍵分水嶺，將直接影響2028總統連任局勢，「打好2026，才有2028」。2028年是台南人最後一次栽培賴清德總統的機會，台南非常重要，有責任全力鞏固。

郭國文表示，過去曾擔任地方黨部主委並操盤選戰，累積豐富經驗，此次將是「最後一次參選主委」，盼將多年黨務與選戰經驗完整傳承，協助黨部維持戰鬥隊形。他也強調，任內已推動社會創新概念進入黨務，舉辦基層座談與青年營隊，並擴大社區服務與災害支援，落實「以黨輔政」。

郭國文說，民進黨能在台南站穩腳步，就是過去許多民主前輩透過打拚與對理念的堅持，一步步獲得人民認同，自己不只有政績，更有戰績，過去輔選首長跟議員都拿下不錯的成績，希望黨員可以支持最強的輔選人選，讓黨部成為戰鬥隊形面對2026、2028大選，為台南隊再次轟下滿貫全壘打。

今天陪同的有立委林俊憲、林宜瑾，以及台南市議會議長邱莉莉、市議員郭鴻儀、黃肇輝、蔡麗青、沈震東、余柷青以及民進黨提名的市議員參選人賴懋慶、沈震南，以及多個民主促進會、地方聯誼會、以及區主任陪同，展現團結精神。

立委郭國文今天出示1992年2月28日加入民進黨的黨證。記者吳淑玲／攝影
立委郭國文今天出示1992年2月28日加入民進黨的黨證。記者吳淑玲／攝影

立委郭國文今天由立委林俊憲、林宜瑾及市議會邱莉莉及多位議員陪同，登記參選民進黨台南市黨部主委連任。記者吳淑玲／攝影
立委郭國文今天由立委林俊憲、林宜瑾及市議會邱莉莉及多位議員陪同，登記參選民進黨台南市黨部主委連任。記者吳淑玲／攝影

立委郭國文今天出示1992年2月28日加入民進黨的黨證。記者吳淑玲／攝影
立委郭國文今天出示1992年2月28日加入民進黨的黨證。記者吳淑玲／攝影

立委郭國文（左二）今天由立委林俊憲（右四）、林宜瑾（左）及市議會邱莉莉（右二）及多位議員陪同，登記參選民進黨台南市黨部主委連任。記者吳淑玲／攝影
立委郭國文（左二）今天由立委林俊憲（右四）、林宜瑾（左）及市議會邱莉莉（右二）及多位議員陪同，登記參選民進黨台南市黨部主委連任。記者吳淑玲／攝影

立委郭國文（中）今天由立委林俊憲（右）、林宜瑾（左）登記參選民進黨台南市黨部主委連任。記者吳淑玲／攝影
立委郭國文（中）今天由立委林俊憲（右）、林宜瑾（左）登記參選民進黨台南市黨部主委連任。記者吳淑玲／攝影

民進黨 台南 林志展

延伸閱讀

黃捷表態選綠高雄市黨部主委 藍靈魂拷問：能真心輔選賴瑞隆？

綠提名黃世杰戰桃園 莊競程選竹市市長

參選北市長暖身？沈伯洋拜會民進黨議員 被問是否參選這樣說

對戰高虹安 莊競程：重新打穩新竹市政地基

相關新聞

謝典霖擁700坪豪宅同時揹債3千萬 頻繁交易台積電等科技股

彰化縣議長謝典霖最新財產申報曝光，存款493萬元、有價證券1540萬元，不過債務高達3307萬元，其中近半用於股票質押、投資金融商品等。另外，值得注意的是，在其變動財產申報表中，有短時間內多次國內股票買賣紀錄，其中也包含台積電、廣達、聯發科等熱門科技股。

蕭敬嚴被停權初選出線 何元楷貼文「初選通過」氣氛詭譎

2026年新北市議員第11選區（汐萬金）選舉，國民黨初選民調由蕭敬嚴勝出，初選落敗的何元楷則在臉書說，「初選通過，感謝大家」，感謝汐止、金山、萬里鄉親的肯定，他一定會替國民黨在汐金萬拚下一席。初選過後，氣氛詭譎，後續如何整合挑戰才要開始。

甫獲提名競選桃園市長 黃世杰首公開行程與賴清德同框

法務部前次長黃世杰昨獲民進黨提名競選2026桃園市長，今天第一個公開行程就與賴清德總統一起視察長庚醫療附設幼兒園。賴總統致詞時特別介紹黃獲提名一事，還要黃常常來長庚，並對黃說「如果你常常來長庚取經的話，你就會知道桃園市該怎麼經營」。

「財神總統」黃宏成宣布參選嘉市長主打反霸凌跪吻土地

曾投入嘉義縣市長及立委選舉、具高度話題性的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」，上午在嘉義市政府廣場召開記者會，宣布參選2026年嘉義市長，主打「反霸凌、討公道」，再度投身地方選戰。批藍白共推參選人張啓楷外地人，「衝空」翁壽良，欺侮嘉義人，跪伏親吻土地23秒。

蕭敬嚴遭停權今議員初選民調卻勝出 國民黨要燒腦了

2026年新北市議員第11選區（汐萬金）選舉，國民黨提名現任白珮茹，另國民黨前發言人蕭敬嚴、立委羅智強辦公室主任何元楷及汐止區橋東里長陶威中須辦初選爭取提名，今市黨部主委公布民調結果。由於蕭日前才遭停權一年，今日民調結果備受矚目，結果由蕭敬嚴勝出。

郭國文拚台南市黨部主委連任 林俊憲力挺：顧好賴總統本命區

民進黨台南市黨部改選，立委郭國文今天登記連任，因台南市議會副議長林志展日前登記挑戰，兩人在台南市長初選同為「挺憲派」，同室操戈引發地方政壇高度關注。今天賴系立委林俊憲和林宜瑾及多位市議員出面相挺，以2026年及2028年選舉對民進黨及賴清德總統連任非常重要，需要有身經百戰且有豐富黨務經驗的郭國文連任打贏選戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。