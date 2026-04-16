郭國文拚台南市黨部主委連任 林俊憲力挺：顧好賴總統本命區

民進黨台南市黨部改選，立委郭國文今天登記連任，因台南市議會副議長林志展日前登記挑戰，兩人在台南市長初選同為「挺憲派」，同室操戈引發地方政壇高度關注。今天賴系立委林俊憲和林宜瑾及多位市議員出面相挺，以2026年及2028年選舉對民進黨及賴清德總統連任非常重要，需要有身經百戰且有豐富黨務經驗的郭國文連任打贏選戰。

林俊憲表示，下屆主委非常重要，除了2026年市長和議員選舉，也要輔選2028年的總統大選，2027年各政黨就要進入戰鬥期，台南市是賴清總統最重要的地方也是進黨最重要的選區，黨部主委非常重要，郭國文身經百戰，有非常豐富的輔選經驗，寄予厚望再承擔重責大任。

林宜瑾則表示，主委角色等同「總指揮」，責任重大，須由熟悉黨務與選戰節奏者擔任，才能整合地方組織、穩定提名機制，避免內耗。她強調，面對連續兩場全國性選戰，黨部領導人需具備高度戰略視野與整合能力。

台南市議會議長邱莉莉表示，民進黨強調民主萬歲，任何有意願者皆可參選，副議長林志展有參選意願也提出完整政見；同時她也提及與郭國文過往並肩作戰的情誼，認為雙方皆為黨內同志，盼選舉良性競爭、團結為先。

郭國文受訪時出示入黨證，指出自1992年2月28日加入民進黨至今已逾34年，長期參與基層與選戰運作。他直言，2026年選舉是關鍵分水嶺，將直接影響2028總統連任局勢，「打好2026，才有2028」。2028年是台南人最後一次栽培賴清德總統的機會，台南非常重要，有責任全力鞏固。

郭國文表示，過去曾擔任地方黨部主委並操盤選戰，累積豐富經驗，此次將是「最後一次參選主委」，盼將多年黨務與選戰經驗完整傳承，協助黨部維持戰鬥隊形。他也強調，任內已推動社會創新概念進入黨務，舉辦基層座談與青年營隊，並擴大社區服務與災害支援，落實「以黨輔政」。

郭國文說，民進黨能在台南站穩腳步，就是過去許多民主前輩透過打拚與對理念的堅持，一步步獲得人民認同，自己不只有政績，更有戰績，過去輔選首長跟議員都拿下不錯的成績，希望黨員可以支持最強的輔選人選，讓黨部成為戰鬥隊形面對2026、2028大選，為台南隊再次轟下滿貫全壘打。

今天陪同的有立委林俊憲、林宜瑾，以及台南市議會議長邱莉莉、市議員郭鴻儀、黃肇輝、蔡麗青、沈震東、余柷青以及民進黨提名的市議員參選人賴懋慶、沈震南，以及多個民主促進會、地方聯誼會、以及區主任陪同，展現團結精神。

立委郭國文今天出示1992年2月28日加入民進黨的黨證。記者吳淑玲／攝影

立委郭國文今天由立委林俊憲、林宜瑾及市議會邱莉莉及多位議員陪同，登記參選民進黨台南市黨部主委連任。記者吳淑玲／攝影

立委郭國文今天出示1992年2月28日加入民進黨的黨證。記者吳淑玲／攝影

立委郭國文（左二）今天由立委林俊憲（右四）、林宜瑾（左）及市議會邱莉莉（右二）及多位議員陪同，登記參選民進黨台南市黨部主委連任。記者吳淑玲／攝影