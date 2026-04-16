謝典霖擁700坪豪宅同時揹債3千萬 頻繁交易台積電等科技股

彰化縣議長謝典霖最新財產申報曝光，存款493萬元、有價證券1540萬元，不過債務高達3307萬元，其中近半用於股票質押、投資金融商品等。另外，值得注意的是，在其變動財產申報表中，有短時間內多次國內股票買賣紀錄，其中也包含台積電、廣達、聯發科等熱門科技股。

謝典霖近期對胞姊、國民黨立委謝衣鳯參選彰化縣長表達不滿，及開箱自家700坪「白宮豪宅」，都引發爭議。監察院公布最新一期「廉政專刊」，當中公布眾多彰化縣議員的財產申報，其中也包含謝典霖的相關申報。

謝典霖在彰化縣有9筆土地、8筆建物，存款493萬879元，有價證券1540萬2770元，7筆保單。債務部分則有3307萬3642元，用途包含保單質借、投資金融商品、周轉金、購置不動產等；其中1450萬元用於股票質押榮剛、允強，136萬元投資金融商品金益鼎。

另路，從謝典霖變動財產申報表中可以發現，他在2024年11月至2025年11月，於國內上市櫃股票有多次買賣紀錄，其中包含台積電、廣達、聯發科、長榮、精剛、允強、順達、杭特、榮剛、亞昕、乙盛-KY、jpp-KY、世紀、旺矽、光麗-KY、金益鼎、中鼎、潤泰新、世紀鋼，當中也不少當日或幾日內交易情況。