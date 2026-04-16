螢火蟲季開始了 李四川談生態步道政績

國民黨新北市長參選人李四川昨晚出席「和美山螢火蟲季碧潭熄燈儀式」，在地團體稱讚李過去擔任新北市副市長時，支持參與式預算推動生態步道工程案，確保復育成效。李四川表示，當選後將持續推動參與式預算，將民眾聲音落實在公共建設當中。

和美山擁有多樣且豐富的螢火蟲生態資源，臺灣自然科技學會長期投入螢火蟲棲地復育與保護工作，並與新北市議員陳儀君合作提案及爭取建設「和美山賞螢生態石板步道」，並獲得首屆參與式預算票選第一名，成功爭取經費，以自然工法鋪設賞螢生態步道，穩定螢火蟲棲息繁衍，也讓遊客賞螢時不破壞生態又能有友善的步行環境。

李四川昨晚出席「和美山螢火蟲季碧潭熄燈儀式」，市議員陳儀君表示，這場特別熄燈儀典，是為讓這群提著小燈籠的微小生命，能有一條安心回家的路。現場許多大小朋友也全家前來見證觀禮，期待螢火蟲現蹤，隨後並由專業老師進行導覽解說，帶領大家深入認識螢火蟲生態。

李四川表示，螢火蟲棲息的環境條件，除了水質必須乾淨，棲地植被也需要妥善保育，其中影響最關鍵的，則是人為光源的干擾。因此，螢火蟲不僅是美景，更被視為重要的生態指標。

提到過去推動參與式預算案，李四川說，當時特地赴美考察，了解國外推動參與式預算的經驗，在相關制度下，不僅是成人連國小學生也能參與，例如針對校園或周邊環境提出改善構想，並申請預算支持，這正是讓民主參與從小開始培養，當選後他也會持續推動參與式預算，將民眾的聲音實際納入公共建設，以民為先。

國民黨新北市長參選人李四川昨晚出席「和美山螢火蟲季碧潭熄燈儀式」活動。圖／李四川競辦提供