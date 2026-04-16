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藍白商定新北宜蘭縣市長民調模式

聯合報／ 記者林銘翰屈彥辰鄭媁／台北報導

迎戰年底縣市長選舉，在野黨啟動民調整合作業，藍白工作小組昨天開會討論新北市長、宜蘭縣長提名作業。據了解，新北市長民調預計四月底前完成，採用手機與市話三比七模式，總計一二○○通電話，其中手機三六○通、市話八四○通，民調結果不公布；宜蘭縣長民調預計五月初前完成，採用全市話共一○六八通，雙方待結果出爐後，將再討論是否對外公布數字。

2026九合一選舉

國民黨民眾黨上月簽訂政黨合作協議，決定在新北市、嘉義市及宜蘭縣共推地方首長人選，兩黨上周公布嘉義市長初選民調結果，確定由民眾黨前立委張啓楷代表在野陣營參選。藍白工作小組昨天再度開會，針對宜蘭縣長及新北市長進行討論，也是雙方參選人首次面對面正式協商。

其中，宜蘭小組部分，與會代表包括國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲、國民黨副秘書長李哲華、宜蘭縣黨部主委林明昌，還有民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠、民眾黨秘書長周榆修、中評會主委李偉華等人。

新北小組部分，與會代表則有國民黨新北市長參選人李四川、國民黨副主席李乾龍、新北市黨部主委黃志雄，還有民眾黨新北市長參選人黃國昌、新北市黨部主委周台竹、副秘書長謝泊泓等人。

歷經大約半個小時的討論，李四川與黃國昌共同步出大樓。李四川受訪時表示，雙方協調過程相當融洽，民調技術細節交由黨部說明。黃國昌也說，雙方會談融洽且順利，民調相關細節交由黨部說明。

鄭習會後，國民黨主席鄭麗文二○二八動向引發矚目。鄭麗文昨接受專訪強調「活在當下」，她從不思考這麼遙遠的事，「但二○二八，國民黨一定要執政」。她就是這樣一個人，所以沒有得失心，想清楚了，該做什麼就去做。

國民黨 民眾黨 藍白合

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