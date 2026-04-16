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綠提名黃世杰戰桃園 莊競程選竹市市長

聯合報／ 記者蔡晉宇朱冠諭陳俊智黃羿馨王駿杰／連線報導

民進黨中執會昨徵召法務部前政務次長黃世杰、前立委莊競程分別參選桃園新竹市長，身兼黨主席的賴清德總統肯定兩人專業能力，是帶領桃園市與新竹市擺脫空白四年的最佳市長人選。桃園市長張善政、新竹市長高虹安都爭取連任，昨回應持續專注市政。

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賴總統說，黃世杰是桃園優秀的客家子弟，擁有深厚法學專業，也對桃園地方需求有深入理解；莊競程擁有生醫工程專長，且長年在陽明交大任教，掌握園區與竹市發展脈動，都是好人才。

黃世杰昨於提名記者會上表示，他會與立委王義川、總統府副秘書長何志偉團結起來，在桃園爭取為市民朋友最好的服務機會。莊競程則批高虹安官司纏身，導致市政停擺，新竹棒球場挖了又挖、改了又改，挖了四年都快變考古了，一座原本應該讓市民驕傲的棒球場，現在卻讓市民失望。

針對民進黨提名黃世杰將投入桃園市長選戰，張善政昨說，他專注的是做好市政工作，民進黨要提名誰，自己並不在乎，市府新聞處長羅楚東說，張善政上任後持續以具體政策回應市民需求，期待未來展開一場君子之爭；民進黨桃市黨部主委黃傅淑香說，地方綠營會團結，力求找回桃園光榮。

至於未來連任將面臨莊競程挑戰，高虹安表示「非常歡迎」，自己與莊競程都是第十屆立法委員，有互動過，未來希望互相交流公共政策。她也會持續專注市政，讓市民看到穩定前進的力量。

不過，莊競程非在地出身，竹市國民黨團總召陳慶齡酸是「濫竽充數」，是否了解新竹地方事務？民眾黨新竹黨部前主委李國璋也批難道台中市選舉淘汰的人才是竹市需要的嗎？民進黨新竹市黨部主委施乃如說，徵召莊競程是兼具專業與實戰絕佳布局，將為竹市帶來有感的市政治理與改變。

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